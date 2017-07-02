تعرف على شروط القبول بالكليات العسكرية وموعد سحب الملفات

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تعتبر الكليات العسكرية من الكليات التي يسعى الكثير من الشباب للالتحاق بها، واليوم ومع إعلان وزير الدفاع والإنتاج الحربى عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بهذه الكليات للعام الميلادي 2017، من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها من شهادات، نتعرف سويا على أهم الشروط الخاصة بالالتحاق وفقا لما أعلنته الوزارة والموعد الخاص بسحب الملفات، وإليكم التفاصيل.

بالنسبة لموعد سحب الملفات، فمن المقرر أن يكون في السابع والعشرون من شهر يوليو الجاري 27/7/2017، على أن تستمر عمليات سحب الملفات من مكاتب التنسيق حتى منتصف شهر أغسطس القادم للعام الميلادي 2017، على أن يتم سحب هذه الملفات من مكتب تنسيق الكلية الحربية.

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وفيما يتعلق بالشروط الخاصة للالتحاق في هذه الكليات، فيمكن تلخيصها على النحو التالي:

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين شرطا أساسيا للالتحاق.

يجب على أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العام أو ما يعادلها من شهادات.

يجب ألا يكون قد مضى عاما أو أكثر من ذلك منذ تاريخ حصوله على الشهادة الثانوية.

ضرورة اجتياز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح.

ضرورة أن يكون حسن السير والسلوك.

يجب ألا يكون قد تم إعفاؤه من الخدمة العسكرية.

يجب ألا يقل طوله عن 170 متر هذا مع استثناء الكلية الجوية والتي يمكن أن تقبل الطلاب ذات الأطوال 158 سم.

يجب أن يكون لائقا طبيا.

ضرورة اجتياز اختبارات اللياقة البدنية التي سيتم عقدها بنجاح، وكذلك الاختبارات النفسية والمعلومات العامة.

ضرورة اجتياز العرض الطبي العام.

وبالنسبة للطالبات المقبولات في المعهد الفني للتمريض، فعليهم الالتزام بارتداء الزي العسكري أثناء الدراسة وبعدها ويتم كتابة تعهد بذلك.

الجدير بالذكر أن الكليات والمعاهد العسكرية التي تم فتح باب الالتحاق بها هي ” الحربية والجوية والدفاع الجوى وكلا من الفنية العسكرية وأيضا طب القوات المسلحة وأخيرا المعهد الفني للقوات المسلحة”.