الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة

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شاهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية موجة حارة و التي من المفترض أنها ستظل خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع في درجة الحرارة و يمكنكم متابعة موقعنا لمعرفة درجات الحرارة يوميا .

تتوقع الأرصاد الجوية أنه ستظل هذه الموجة الحارة غدا الاثنين الموافق الثالث من شهر يوليو لعام 2017 وسيكون الجو حار رطب و هذا على السواحل الشمالية للبلاد بينما سيكون الجو شديد الحرارة على الأنحاء الأخرى و هذا خلال النهار لكنه سيكون الجو لطيف خلال الليل ، كما ستكون هناك الكثير من السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ، و أيضا ستتواجد الشبورة المائية على الأنحاء الشمالية للبلاد مما سيقلل من الرؤية .

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كما صرحت هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح التي ستتواجد في أنحاء البلاد ستكون معظمها شمالية غربية وستكون ما بين خفيفة و معتدلة ، و لكنها ستكون الرياح نشطة على غرب البلاد و هذا ما سيتسبب في اضطراب الملاحة البحرية المتواجدة على غرب البحر المتوسط .

كما إن درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة هي 28 لدرجة الحرارة الصغرى بينما تصل درجة الحرارة العظمى إلى 41 ، بينما ستصل درجات حرارة محافظة الإسكندرية إلى 26 درجة الحرارة الصغرى بينما تصل الكبرى إلى 33 ، بينما تصل في محافظة مرسى مطروح إلى 24 درجة الحرارة الصغرى بينما تصل الكبرى إلى 35

و توقعات الأرصاد الجوية فيما يخص حالة البحر المتوسط سيكون معتدل حيث انه سيكون ارتفاع الموج بالبحر المتوسط بداية من متر و نصف ليصل إلى مترين بينما ستكون الرياح السطحية المتواجدة شمالية غربية ، أما لتوقعات الأرصاد لحالة البحر الأحمر ستكون خفيفة معتدلة حيث انه سيكون ارتفاع الموج بالبحر الأحمر بداية من متر ليصل إلى متر و نصف بينما ستكون الرياح السطحية المتواجدة جنوبية غربية.