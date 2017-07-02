ننشر البرنامج الكامل لزيارة الرئيس السيسي للمجر للمشاركة في القمة الاستثنائية

Advertisements

قبل ساعات قليلة من الآن، غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى مطار القاهرة الدولي متوجها إلى دولة المجر في زيارة رسمية لها، وذلك للمشاركة في القمة الاستثنائية المنعقدة هناك والتي تجمع دول فيشجراد مع مصر، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس خلال زيارته غدا الاثنين الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري بعدد من كبار المسئولين المجريين والذي يأتي في مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فضلا عن لقائه برئيس البرلمان.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات المختلفة والتي يأتي على رأسها المجال الاقتصادي والتجاري وغيرها من المجالات الأخرى الهامة، كما سيتم متابعة تنفيذ الخطوات التي سبق وتم الاتفاق عليها بينهما على مدار العامين الماضيين، والتي تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية، كما سيتم التطرق بالحديث عن عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كما سيقوم الرئيس أيضا في اليوم ذاته بحضور اجتماع المنتدى المصري المجري لرجال الأعمال، والذي سيتم من خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وفى يوم الثلاثاء سيقوم الرئيس بالمشاركة في قمة ” فيشجراد ومصر”، والتي تعد القمة الأولى من نوعها والتي تجمع بينهما.

وتعكس هذه القمة مدى الحرص الذي يوليه كلا من الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، وبحث سبل التعاون في المجالات والنواحي المختلفة، ومن المقرر أن تتناول هذه القمة عددا من الموضوعات الهامة التي سيتم التطرق إليها والتي يأتي على رأسها الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية، باعتبار أن هذه الظواهر من أكثر الظواهر انتشارا بصورة كبيرة حاليا، هذا ومن المنتظر أن يلتقى الرئيس أيضا مع قادة كلا من التشيك وبولندا وسلوفاكيا.