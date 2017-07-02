الإسكان تطرح أضخم قرعة أراضى فى المدن الجديدة الأسبوع القادم

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور “مصطفي مدبولي”، الأسبوع القادم عن طرح أضخم قرعة أراضي على السادة المواطنين، وعن أراضي الاستثمار وايضا الخدمات بالمدن الجديدة.

قام الدكتور “مصطفي مدبولي”، عقد اجتماعًا بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستكمال التفاصيل الأخيرة عن الأراضي التي سوف يتم طرحها على المواطنين.

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أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع خطة زمنية لإنهاء أعمال إمداد الخدمات والمرافق لمجموعة من الأراضي التي سوف يتم طرحها، هناك بعض المراحل التي يجري حالياً فيها توصيل الخدمات والمرافق لها، وفى انتظار توقيع رئيس جهاز كل مدينة على برنامج تسليم محددة المواعيد للأراضي التى تم توصيل المرافق لها بالفعل.

صرح وزير الإسكان أنه سوف يتم طرح اكثر من 28 ألف قطعة من الأراضي التي تطبق نظام القرعة اليدوية العلنية أمام المواطنين على مختلف فئاتهم، ويكون منها قطع أراض ذات مساحة صغيرة “أراضي الإسكان الاجتماعي”، لكل من مدينة بدر، العاشر من رمضان، العبور، ومدينة السادات، برج العرب الجديدة، وكل مدن ومحافظات الصعيد الجديدة.

علاوة على طرح عدد من أراضى الإسكان المتميز، لكل من مدينة 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، برج العرب الجديدة، السادات، وكل المدن الجديدة بمحافظات الصعيد.

سوف يتم ايضا طرح وزارة الإسكان عدد من قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، بمدينة الشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر، وايضا مدينة القاهرة الجديدة، العبور، الشروق، دمياط الجديدة، السادات، 15مايو، بني سويف الجديدة، ومدينة سوهاج الجديدة.