البرلمان: لجنة الشئون الصحية تناقش 12 طلب إحاطة بشأن مشاكل المستشفيات الحكومية

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تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشعب مؤتمرا اليوم الاثنين الموافق الثالث من شهر يوليو ، لنقاش التماس الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بخصوص عدم بقاء مركبات إسعاف بمنطقة النهضة بحي العامرية أول من داخل محافظة الإسكندرية، و طلب إحاطة من النائب عبد الحكيم مسعود بخصوص عدم القبول على المطلب المقدم من طرفه بتخصيص سيارة إسعاف لقرية دلاص بمركز ناصر ببني سويف، و طلب إحاطة بخصوص استيلاء على مركبات هيئة الإسعاف المصرية.

حيث انه ستقوم اللجنة خلال الاجتماع الذي من المفترض أن يكون يوم الثلاثاء القادم الموافق الرابع من يوليو ، و التي سيتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من قبل النائبة الدكتورة رانيا علوى و الذي اختصت في الطلب بالتحدث بشأن النقص المتواجد بالمحاليل في المستشفيات وأيضا نقص المناظير و المحاليل الوريدية التي يتم استخدامها أثناء عمليات غسيل الكلى ، كما أنه سيتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من قبل النائب رضا البلتاجي و هذا بشأن أن يتم التركيز و الانتباه على العناية المركزة المتواجدة بمستشفى التأمين الصحي بحلوان

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وتجتمع لجنة الصحة يوم الأربعاء القادم الموافق الخامس من شهر يوليو ، لعمل نقاش طلبات الإحاطة المقدم من قبل النائب عبد الكريم زكريا بخصوص نقل مكتب صحة ترتيب و مدينة أبنوب إلى الترتيب الصحي بأنبوب الـذي يبعـد عـن الكتلة السكانية نحو ثلاثة كيلو مترات، و الفساد المتواجد بصورة كبيرة في وحدة الملاريا المتواجدة في مركزي أبنوب و الفتح المتواجدين في محافظة أسيوط، و نقص الخدمة المتواجدة في عيادة التأمين الصحي بمركز أبنوب القائم داخل محافظة أسيوط.

و أيضا خلال اجتماع يوم الأربعاء سيتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من قبل النائب أحمد أبو علم و الذي سيتم مناقشة بخصوص المستشفيات الحكومية و التي تتمركز في قلة الأطباء و أيضا ضعف الميزانية المقدمة لتلك المستشفيات