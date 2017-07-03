أخبار طقس اليوم الاثنين 3/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي لهم عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على كلاً من السواحل الشمالية بالبلاد، ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على باقى محافظات مصر في ساعات النهار، على تبدا درجات الحرارة في الانخفاض ويصبح الطقس لطيفًا مع دخول ساعات الليل.

ورد في بيان الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال اليوم على السواحل الشمالية، كما جاء أنه سوف تقل الرؤية في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية في الصباح وذلك على مدن ومحافظات شمال البلاد، وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية خفيفة وتتغير إلى معتدلة، كما يتوقع أن تنشط الرياح على غرب البلاد، وسوف تؤثر هذه التغيرات في الطقس على الملاحة البحرية مما يؤدي إلى اضطرابها على مدن ومناطق غرب البحر المتوسط.

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من المتوقع أن يتأثر كلاً من البحر الأحمر والبحر المتوسط بدرجات الحرارة المرتفعة، كما ورد في بيان الأرصاد الجوية الصادر مؤخرًا أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات مصر، كانت كالتالي:

القاهرة 28 41

الإسكندرية 26 33

مطروح 24 35

بلطيم 26 34

طابا 20 42

بورسعيد 25 34

دمياط 26 34

العريش 21 37

نخل 16 42

الغردقة 30 40

الإسماعيلية 25 41

الطور 24 38

رفح 19 37

كاترين 20 34

مرسى علم 30 41

السويس 26 42

شرم الشيخ 29 40

سيوة 25 41

المنيا 26 41

الفيوم 26 41

رأس سدر 28 41

أبوسمبل 27 45

وسط الدلتا 26 41

أسيوط 28 42

سوهاج 27 43

الأقصر 29 44

أسوان 32 44

شلاتين 28 42

حلايب 30 40

الوادى الجديد 26 44

قنا 29 43

نويبع 29 40

السلوم 22 34.