رئيس هيئة قناة السويس ينفي قدرة إسرائيل على إنشاء قناة ملاحية جديدة

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قام رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، بالتعليق على التساؤلات الخاص بإمكانية إسرائيل من إنشاء قناة ملاحية جديدة، حيث أكد مميش على عدم قدرة إسرائيل على تنفيذ هذه الخطوة بالإضافة إلى عدم وجود أسباب عديدة تدفع إسرائيل حاليًا إلى صرف النظر بشكل نهائي عن فكرة إنشاء قناة ملاحية خاصة بها.

أوضح الفريق مهاب مميش في تصريحاته التليفزيونية، التي أجراها مؤخرًا، أنه إسرائيل من الصعب عليها تنفيذ فكرة حفر وإنشاء قناة بحرية ملاحية لها، ويرجع هذا إلى أن السفن التي من المتوقع أن تسير فيا سوف تضطر إلى السير لمسافة أطول لكي تعبر من هذه القناة، حيث من المتوقع أن تضطر السفن لقطعها في حالة إنشاء قناة ملاحية جديدة أن تقطع مسافة مقدارها 500 كيلومتر مسافة إضافية مقارنة بما تقطعه في الوقت الحالي.

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أكد السيد رئيس هيئة قناة السويس، على أن الهيئة قد عملت في البداية على إجراء دراسة بيئية قبل أن تبدأ على أرض الواقع بحفر القناة، كما أشار مميش إلى أن قناة السويس الجديدة قد أنجزت في الوقت الذي كان يبلغ فيه سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية حوالي 7 جنيهات ولم يصل إلى ما هو عليه الآن ولو كان تم تأخير إنشائها لكانت الدولة تكبدت زيادة في تكلفتها بمقدار 300%.

أكد مميش في تصريحاته أنه بالنسبة إلى “القناة الملاحية القطبية” التى يتم إنشاؤها في الفترة الحالية بواسطة روسيا، سوف تكون غير ذات جدوى اقتصادية، ويرجع هذا إلى أنها سوف تكون قناة موسمية.