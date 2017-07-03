تعرف على أحدث السلع المضافة إلى بطاقة التموين بعد رفع الأسعار

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أعلن الدكتور على المصيلحى، مؤخرًا عن مفاجأة جديدة تستعد لها وزارة التموين لأول مرة من أجل مساعدة المواطنين وتوفير لهم أكبر قدر من السلع المختلفة على البطاقة التموينية في مداخلة هاتفية أجراها على شاشة برنامج “هنا العاصمة”، الذي تقوم بتقديمه الإعلامية الشهيرة لميس الحديدي، والذي تم إذاعته على القناة الفضائية “cbc”.

فقد ورد في تصريحات السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه قد تقرر أن يتم إنشاء سلة غذاء جديدة بحيث تحتوي على عدد من الأصناف المتنوعة وتتبع الوزارة وتندرج تحت بند السلع التموينية، وعن هذه الأصناف أكد وزير التموين أنها تضم كلاً من من الألبان والأسماك وعدد آخر من هذه السلع الغذائية التي تهم المواطنين في كل مكان.

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أكد وزير التموين على أن الهدف من وراء زيادة أعداد السلع التموينية المتاحة، هو إتاحة الفرصة أمام المواطن في كل مكان للتنوع في اختيار السلع الغذائية.

فيما يخص هامش الربح للبقال التمويني، أكد الوزير على أنه سوف يحصل عليه البقال من خلال الوزارة، وذلك لكي تضمن الوزارة أن البقال سوف يعمل على تقديم أفضل خدمة ممكنة من أجل المواطن المصري حتى يتمكن من رفع نسبة هامشه الربحي.

وقد صرح وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، مؤخرًا أنه لا صحة لما ورد في الفترة الأخيرة من أنباء حول ارتفاع أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين الذكية بجميع المحافظات المصرية، كما أكد المصيلحي على أن المواطن المصري والذي تم إضافته رسميًا على البطاقات التموينية بجميع المناطق والمدن المصرية هو الوحيد الذي يملك الحق في اختيار أنواع وأصناف السلع التموينية التي تتيحها الوزارة بجميع المنافذ المنتشرة بمختلف الأنحاء.