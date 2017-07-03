ننشر أحدث تصريحات وزارة الزراعة بعد رفع اسعار السلع بالأسواق المصرية

Advertisements

بعد زيادة أسعار الوقود، تم تداول العديد من الاخبار حول زيادة الأسمدة المدعمة، وهذا ما سيؤثر حتما على أسعار الخضروات والفواكه وما شابه ذلك، واليوم كشف رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي عن حقيقة هذا الأمر من خلال التصريحات الصحفية التي أدلى بها اليوم الاثنين الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري.

حيث نفى صحة هذه الأخبار المتداولة، مؤكدا أنه لا نية لرفع الأسعار الخاصة بالأسمدة المدعمة على الفلاحين في الوقت الحالي، حتى بعد زيادة أسعار المواد البترولية، ليكون سعر شيكارة اليوريا بقيمة 147.98، فيما يبلغ سعر شيكارة النترات 143.98 جنيه مصري.

Advertisements

كما أشار أن اللجنة التنسيقية للأسمدة عقدت اجتماعا مؤخرا لبحث هذا الأمر وقررت تحمل زيادة فرق زيادة النقل، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه شهريا والتي تأتى في مقابل توريد كميات كبيرة من الأسمدة والتي تبلغ 200 ألف طن شهريا، وبالتالي لن يتم زيادة أسعار الأسمدة كما تم تداوله عبر العديد من المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن اللجنة رفضت طلب بعض الشركات برفع هذه الأسعار مجددا، وقررت الإبقاء على السعر القديم كما هو ليتم بيع شيكارة الأسمدة المدعمة بسعرها الثابت والمتعارف عليه، مشيرا في الوقت ذاته أن الفلاح في المرحلة الحالية لا يتحمل أى أعباء إضافية أو زيادة جديدة في الأسعار.

على الجانب الآخر، صرح رئيس الوزراء خلال كلمته التي ألقاها بالأمس الأحد خلال مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، أن الحكومة تضع نصب أعينها محدودي الدخل والفئات الفقيرة، وتسعى لاتخاذ خطوات جادة وسريعة تضمن توفير حياة أفضل له، وقد قابل هذه التصريحات استياء العديد من المواطنين وسط الارتفاع الجنوني في الأسعار وغلاء المعيشة بالشكل الذي يعيقهم من توفير متطلباتهم الأساسية واحتياجاتهم الضرورية.