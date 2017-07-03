عاجل: انقطاع البث عن قنوات الحياة لعدم سداد ادارة القناة المديونيات المتأخرة

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قبل قليل، تم انقطاع البث الفضائي عن قنوات الحياة، وذلك نتيجة عدم التزام إدارة القناة بسداد المستحقات المتراكمة عليها منذ شهر أبريل الماضي لمدينة الإنتاج الإعلامي، والجدير بالذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها انقطاع البث حيث سبق وتعرضت لذلك في العام الميلادي الماضي 2016 للسبب ذاته، حيث ظهرت الشاشة للمشاهد باللون الأسود.

وقد كانت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي قد أصدرت بيانا رسميا يقتضى بوقف كافة الخدمات المقدمة لهذه القنوات، بما فيها كهرباء البث المباشر، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري كأجراء أولى، تمهيدا لفسخ التعاقد بين كلا منهما بصورة نهائية، وذلك لعدم الوفاء بدفع وسداد المستحقات المالية المتراكمة عليها منذ ثلاثة أشهر تقريبا.

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وقد استنفذت المدينة جميع الطرق السلمية والقانونية مع إدارة القناة، وقام بمنحها أكثر من مهلة للسداد بالمديونيات، ففي وقت سابق قامت إدارة المدينة بتوجيه عددا من الإنذارات القانونية للقناة وهددتها بفسخ التعاقد بينهما منذ شهر أبريل الماضي للعام الميلادي الجاري 2017، وبناء على ذلك قامت إدارة القناة بإرسال خطابا للمدينة عليه توقيع المالك الرسمي للقناة، والذي تعهدت من خلاله سداد هذه المستحقات المالية في موعد أقصاه الثاني عشر من شهر أبريل الماضي، وهذا الأمر لم يتحقق، حيث لم تلتزم إدارة القناة بهذه المهلة، الأمر الذي دفع مدينة الإنتاج الإعلامي بقطع البث الفضائي عنها.

الجدير بالذكر، أن قنوات الحياة تعد من أشهر القنوات الفضائية التي تتمتع بشعبية وجماهيرية عريضة، ونسبة مشاهدة عالية، بفضل المحتوى المميز الذي تقدمه والبرامج الهامة المعروضة عليها والتي تهتم بالجوانب والمجالات المختلفة ومنها السياسي والفني والاجتماعي وبرامج الطبخ وغيرها من المجالات الأخرى التي تهم المشاهد المصري.