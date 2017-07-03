التموين تعلن عن الفئات المستحقة للدعم في استخراج البطاقات التموينية الجديدة

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قبل ساعات قليلة من الآن، قامت وزارة التموين بإخطار كافة المديريات التابعة لها والمنتشرة في محافظات جمهورية مصر العربية بالكامل، بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 والذي كان قد قام وزير التموين الدكتور على المصيلحى بإصداره في الرابع والعشرون من شهر يونيو الماضي، والذي يختص بتنظيم القواعد الخاصة باستخراج بطاقات التموين للفئات المستحقة والأولى بالرعاية، وقد تضمن هذا القرار عددا من الفئات والتي سنتعرف عليها لاحقا في المقالة التالية.

وبناء على هذا القرار الوزاري فإن الفئات المستحقة للبطاقات التموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد منهم، تتمثل في الآتي:

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أولا، الأشخاص المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

ثانيا، السيدات الأرامل والمطلقات، والسيدة المعيلة.

ثالثا، أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة.

رابعا, ذوى الاحتياجات الخاصة.

خامسا، القصر الذين لا يوجد لديهم عائل أو دخل ثابت يعتمدون عليه في الإنفاق.

سادسا، العمالة الموسمية المؤقتة.

سابعا، الأشخاص العاملون في مجال الزراعة.

ثامنا، الباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقون والحرفيون.

تاسعا، أرباب معاشات الأشخاص العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال، وذلك بحد أقصى 1200 جنيه مصري شهريا.

عاشرا، الأشخاص العاملون بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال، وذلك بحد أقصى 1500 جنيه مصري شهريا.

على الجانب الآخر، صرح وزير التموين خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، تم توفير كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري بكميات كبيرة ليتم صرفها بعد زيادة قيمة الدعم إلى خمسون جنيها، كما وجه الوزير بضرورة توفير السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلها في الأسواق الأخرى، والتي منها اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى، لافتا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التطورات على هذه المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين بصورة أفضل.