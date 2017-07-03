عاجل: وزارة الصحة تحذر من عقار مغشوش بالأسواق المصرية

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قامت الإدارة المركزية للصيدلة التابعة إلى وزارة الصحة والسكان منذ قليل بنشر منشورا دوريا لها يحمل رقم 34 لسنة 2017 ، بيانه وجود غش تجارى في بعض الأدوية، حيث ورد أنه يجب ضبط وتحريز الكميات الموجودة حاليًا بالأسواق المحلية المصرية بالإضافة إلى الكميات المتبقية في الوحدات الحكومية من عقار ثبت أنه مغشوش وتم ترويجه بالأسواق والمنافذ المعتمدة لوزارة الصحة,

ورد في النشرة الدورية أنه يجب على الجهات المسؤولة اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية اللازمة في الوحدات الحكومية تجميع العبوات المغشوشة والمقلدة الموجودة حاليًا بالأسواق من مستحضر “كيفاديم 1 جرام فيال”، ولذي يستخدم للحقن الوريدى، ويجمل رقم تشغيلة 1440168.

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أكدت الإدارة المركزية للصيدلة بخصوص هذا دواء كيفاديم 1 جرام فيال فى منشور لها الرسمي، إن العبوات المغشوشة يمكن للمواطنين اكتشافها، حيث يجدون فى قاع العبوة من الداخل مدون عليه اسم المطبعة التي طبعت العبوة والتي يطلق عليها أسم iprint بالإضافة إلى كلمة EPCI سوف يجدوها مدونه داخل مربع ويوجد هذا المربع من الجهتين المتقابلتين بالعبوة، وتم تصميمه بلون رمادي غامق.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للصيدلة قد أكدت على أن العبوات المغشوشة يحمل لون الغطاء المصمم لها اللون الأحمر الغامق، كما أنه غير مدون عليه كلمة flip off وبالنسبة للمستحضر داخل العبوة سوف يلاحظ أن كمية البودرة أقل كما أن لون البودرة أبيض، وأكدت الإدارة على أنه لا يوجد بروز عند لمس رقم التشغيلة ولا عند لمس تاريخ الإنتاج والصلاحية كما أنه يلاحظ أن النشرة الداخلية فيه أصغر فى الحجم المعتاد.

من جهة أخرى، يتم استخدام دواء “كيفاديم” على أنه مضاد حيوي من أجل علاج القنوات المرارية وعدوى القناة الهضمية والبطن بالإضافة إلى علاج الحروق الملوثة وعدوى المسالك التنفسية كما يستخدم لعلاج الالتهاب السحائي و تقيح الدم بتلوثه وعدوى كلاً من الأذن و الأنف والحلق والأنسجة الرخوة وعدوى الجلد.