تعرف على أبرز تصريحات الرئيس السيسى من المجر

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انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي المشترك بين كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المجرى، وخلال المؤتمر أدلى الرئيس السيسي بعدد من التصريحات الهامة والتي سنتعرف عليها في المقالة التالية.

في البداية أعرب عن سعادته بتواجده في دولة المجر، متوجها في الوقت ذاته بالشكر عن حسن وحفاوة الاستقبال التي قوبل بها خلال زيارته الحالية للمجر والتي من المقرر أن تستغرق يومين، وقد أكد خلال كلمته، أن الحرب على الإرهاب لا تقتصر على مصر فقط لافتا على أن الشعب بأكمله يتصدى للأفكار المتطرفة التي تتناقض تماما مع مبادئه وعقائده.

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وأشار أن الشعب المصري يسعى لتغيير واقعه، وأنه تقبل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على الرغم من قسوتها، لافتا إلى أنه يسعى لتوفير الحماية والأمان والحقوق لكل مواطن مصري على حد السواء دون استثناء، وأكد على العلاقات القوية التي تجمع بين كلا من مصر والمجر والتي ممتدة منذ القدم، والتي تقوم على أساس متين يسمح بالارتقاء بهذه العلاقات التي شهدت تطورا إيجابيا على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف أنه تناول مع رئيس الوزراء المجرى خلال المباحثات التي انعقدت اليوم، طرق تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة المجال الاقتصادي، وقاموا بمناقشة عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معبرا في الوقت ذاته عن تقديره للموقف المتوازن لدولة المجر تجاه التطورات في مصر.

وأكد على أنه قام بمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لمواجهة الإرهاب والتصدي له واقتلاعه من الجذور، وكذلك آخر التطورات في المنطقة والأوضاع الغير مستقرة في كلا من سوريا وليبيا، وفى النهاية وجه الرئيس في ختام كلمته التي ألقاها التقدير والشكر رئيس الوزراء والشعب المصري، مؤكدا أن هذا الشعب محظوظ برئيس وزرائه وحكومته.