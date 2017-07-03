نتيجة قرعة الحج السياحى 2017.. الإعلان عن أسماء الفائزين فى قرعة الحج السياحي

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أعلنت لجنة السياحة الدينية التابعة إلى غرفة شركات السياحة في مصر، أنه سوف يتم الكشف عن نتيجة القرعة الإلكترونية الخاصة بالحج السياحى للعام 1438هـ، مساء اليوم الإثنين، حيث يتم إجرائها في أحد فنادق مدينة نصر بالقاهرة.

كما أعلنت لجنة السياحة الدينية أنه قد تنافس هذا العام حوالي 108 آلاف و473 مواطنًا بجميع محافظات جمهورية مصر العربية في الفترة الماضية على 36 ألف تأشيرة حج تم تخصيصها من قبل وزارة السياحة.

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جدير بالذكر أن عدد المواطنين في مصر الذين قد تقدموا للقرعة الخاصة بالحج السياحى هذا العام والتى رغبوا في الاشتراك في مستوى الخمس نجوم بلغ عددهم حوالي 12862 مواطنًا، بينما من جهة أخرى قد تقدم في هذه القرعة عدد 6973 مواطنًا من أجل الاشتراك في الحج مستوى الأربع نجوم، كما ورد أنه قد بلغ عدد المتقدمين في هذه القرعة للحج الاقتصادى طيران عدد 51256 مواطنًا، بينما بلغ عدد المواطنين المتقدمين إلى الحج البرى 37382 مواطنًا.

وقد ورد أنه سوف يتم رد المبالغ الخاصة بالمتقدمين والتي كانت تندرج تحت بند مقدمات جدية الحجز للسادة الفائزين فى قرعة الحج السياحي 2017 إلى الشركات التي يطلق عليها “رأس التضامن”، أما فيما يخص للمواطنين الذين لم يحالفهم الفوز هذا العام في القرعة قد ورد بشأنهم أنه سوف يتم رد الأموال التي قاموا بدفعها إلى شركة “رأس التضامن” حيث يتم سداد هذه المبالغ فى مدة أقصاها شهر منذ بداية الإعلان عن النتيجة.

ورد أنه قد بلغ عدد الشركات التي تم التصريح لها هذا العام بتنظيم رحلات الحج هذا العام حوال 1933 شركة سياحية بمختلف المحافظات المصرية، كما أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحى 2017، من خلال الروابط التالية: http://trans.hajj.gov.eg/ ، أو من هنا http://mot.hajj.gov.eg/umra/forms/index.aspx .