الحكومة تعلن زيادة الأجور وتوفير فرص عمل بدخل مجزى نوفمبر القادم

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ذكر بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي يتبع نشاطه لرئاسة مجلس الوزراء إن الحكومة المصرية تسعى لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل إلى 10.8% بالمقارنة بنسبة 12.5% للسنة الماضية، والتى قد بلغت 13% سنة 2010/ 2011.

بالإضافة إلى ما ذكره البيان الصادر عن المركز، يوم الاثنين، من أسباب لتوضيح اتخاذ الحكومة المصرية قرار برفع أسعار الوقود، أنه من المحتمل تراجع نسبة التضخم في شهر نوفمبر القادم وسوف يتم زيادة الأجور وزيادة فرص عمل وبراتب مجزى .

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أكد بيان مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن رصيد الدولة من الاحتياطات الدولية وصلت إلى 32 مليار دولار، وهو يعتبر أعلى رصيد وصلت اليه منذ سنة 2011، كما أضاف البيان أن الهدف الأساسي، هو زيادة شراء الأجانب من الأوراق المالية الحكومية، حتى تصل إلى 9.7 مليار دولار سنة 2017، بعد كانت مليار دولار في شهر نوفمبر السابق.

أشار البيان أن عجز الميزان التجاري تعرض الى تحسنا فى سنة 2017، عن ما قد حققه فى الوقت نفسه خلال العام الماضى، بسبب ارتفاع معدل الصادرات إلى 14% وتراجع نسبة الواردات إلى 30%، كما زادت ايضا معدلات النمو سنة 2017 لتصل إلى 4.3% بالمقارنة 3.6% وهو ما وصلت إليه فى الوقت نفسه من العام السابق .

أوضح البيان تراجع نسبة معدل البطالة إلى 12% سنة 2017 بالمقارنة 12.7 % سنة 2016، كما أشار البيان إلى حدوث حالة من الرواج فى النشاط السياحي، وتنمية فى قطاع الاتصالات، وايضا قطاع التشييد والبناء، وأن كل هذه المؤشرات توضح مدى بدء تعافي الاقتصاد المصرى.