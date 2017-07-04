أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 4/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي صادر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء أنه يتوقع أن يسود على أغلب الأنحاء طقس مائل للحرارة رطب وذلك على كلاً من السواحل الشمالية على ترتفع درجات الحرارة ويصبح شديد الحرارة على باقى الأنحاء وذلك في ساعات النهارا ثم تنخفض تدريجيا الحرارة مع ساعات الليل يصبح الطقس لطيفًا بأغلب المحافظات المصرية.
ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كلاً من مدن ومناطق السواحل الشمالية، كما أكد الأرصاد على أنه سوف تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على شمال البلاد بالإضافة إلى أن حركة الرياح سوف يكون أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على أغلب مناطق غرب البلاد.
وبالنسبة لتوقعات الأرصاد عن حالة البحرين المتوسط والأحمر يتوقع أن تكون معتدلة وسوف ترتفع حركة الموج على كلاً من خلال اليوم في البحرين مابين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح اليوم عليهما يتوقع أن تكون حركة الرياح سطحية شمالية غربية.، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4/7/2017 على محافظات مصر، فجاء بيانها كالتالي:
الصغرى العظمى
القاهرة 28 39
بورسعيد 26 33
الإسكندرية 26 31
مطروح 24 30
دمياط 26 32
السويس 25 41
العريش 21 34
بلطيم 26 33
الإسماعيلية 24 40
نخل 20 40
طابا 21 41
الغردقة 28 42
شرم الشيخ 28 41
الطور 25 38
مرسى علم 28 41
سيوة 24 37
المنيا 26 41
رفح 20 33
كاترين 21 35
الفيوم 26 41
وسط الدلتا 27 39
رأس سدر 27 40
أبوسمبل 27 45
الأقصر 29 45
أسيوط 28 42
سوهاج 27 43
حلايب 31 44
الوادى الجديد 26 46
أسوان 32 46
شلاتين 29 46
قنا 29 44
نويبع 28 41
السلوم 23 29.
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