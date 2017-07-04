التعليم تكشف عن نسبة فوائد تمويل المصروفات الدراسية المقررة للعام الدراسي الجديد

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صرح عدد من المصادر المسئولة التابعة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيما يخص عملية تمويل المصروفات الدراسية الخاصة بأولياء الأمور في المدارس الخاصة، أنه تم دراسة كيفية تطبيق عملية التمويل، وقد تقرر ان يتم تحديد فائدة التمويل من 4 حتى 7% فقط من إجمالي المصروفات على أولياء الأمور.

أكد المصدر المسؤول أن هذه النسبة هى قيمة أقل من العادية، كما أن الوزارة تسعى إلى الانتهاء من عملية التفاوض بشكل نهائي في هذا الشأن.

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وأضافت المصادر، إنه في إطار سعي الوزارة إلى تخفيف العبء على أولياء الأمور سف يتم عقد إجتماع يضم كلاً من ولى الأمر والمدرسة بالإضافة إلى البنك الممول بعد الحصول على الموافقة على تلك القروض، كما سيتم وضع كافة الضمانات الكافية لنجاح هذا القرار.

من جهة أخرى، رحب العديد من أصحاب المدارس والمسؤولين عن المدارس الخاص بهذا القرار، والذي من شأنه يتيح الفرصة أمام المدارس الخاصة لكي تتمكن من تحصيل المبلغ المطلوب مصاريف دراسية من الطلاب دفعة واحدة، مما يريح أصحاب المدارس ويغنيهم عن العديد من المشاكل المعتادة كل عام.

وجدير بالذكر أنه في حالة اتخاذ هذا القرار وتم تنفيذه على أرض الواقع سوف يتمكن ولى الأمر من سداد المصروفات الدراسية لأبنائه على أقساط للبنك مما يخفف عن كاهله الأعباء الدراسية المادية بدل من تسديدها على مرحلتين كما يحدث في بعض المدارس الخاصة.