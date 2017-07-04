خبير اقتصادي يعلن هبوط الدولار بالبنوك المصرية ويتوقع ارتفاع قادم.. والسبب!!

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أشار خبير الأسواق المالية”روبرت لويس” أن أسباب تراجع سعر الدولار اليوم داخل البنوك المصرية، كان بسبب تراجع الاستيراد بالإضافة إلى ضعف الطلب علي الدولار الناتجة عن حالة الركود التي تشهدها السوق المصرية بسبب زيادة الأسعار، وقد أضاف روبرت لويس أن هذه المرحلة لا تمثل موسم في طلب الدولار لاستيراد وعزز الانخفاض المؤقت لسعر الدولار في البنوك متوقعا إلى عودة ارتفاع سعر الدولار بالتزامن مع عودة الطلب علي العملة الخضراء عند بداية زيادة الاستيراد.

هذا وقد أشار خبير الاقتصاد والأسواق المالية”روبرت لويس” أن الزيادة في حجم التدفقات المالية إلى 54 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، بالإضافة إلى زيادة في إقبال المستثمرين الأجانب علي الاكتتاب في السندات الدولية بقيمة 9.8 مليار دولار وارتفاع استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.

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وأشار لويس إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لما يزيد عن 32 مليار دولار، وقد حقق أعلي مستوياته منذ أحداث شهر يناير 2011 ويعتبر هذا السبب الرئيسي لانخفاض سعر صرف الدولار بالإضافة إلى توافر المعروض بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة.

وقد أشار لويس أن إصدار البنك المركزي قرارات تقضي بإلغاء حد الإيداع والسحب الخاصة بالعملة الخضراء، وأكد أنه تسبب في زيادة الثقة لدى المستثمرين،، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الدولار، وقد أوضح أن جميع الحلول التي تم طرحها لتراجع سعر الدولار بشكل مستمر واستقرار السعر ماهي إلا حلول في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتنشيط السياحة بهدف تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة وسد الفجوة في الميزان التجاري.

الجدير بالذكر أن الدولار تعافي نسبيا في أول جلساته خلال شهر يوليو اليوم الإثنين بعد أن ساعد ارتفاع العائد علي السندات الحكومية الأمريكية لأعلى مستوى فى سبعة أسابيع علي وقف موجة خسائر العملة الأمريكية بعد أسوأ أداء لها منذ 2010 خلال الربع الثاني من عام 2017، وقد شهد سعر الدولار تراجع ملحوظ في البنوك اليوم الاثنين حيث تراوح سعر الشراء بين 17.85 جنيه و18 جنيه، وكان سعر البيع بين 17.95 و18.15 جنيه.