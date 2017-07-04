موعد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي المتميز.. تعرف على كراسة الشروط وطريقة الحجز

يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن فرض للحصول على شقق الإسكان ، حيث انهم يقبلون على المشروعات الخاصة بالدولة للشباب فهي لها الكثير من المواصفات التي تجعلهم يفضلونها و هي أن مساحة الشقق كبيرة و تتميز بتواجد جميع المرافق بجانب وجود أنظمة للدفع بالتقسيط ، و قد تم الإعلان عن موعد بدأ الحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي المتميز الخاص بالشباب ، و قام المسئولين بوضع كراسة الشروط التي سوف نتعرف عليها من خلال المقال .
تتميز الوحدات السكنية بأن تبدأ مساحات الشقق بها من 95 متر مربع، و تتواجد بالمناطق الجديدة المتميزة ، و من هذه المناطق التي تتواجد بها هذه المشروعات السكنية المتميزة الخاصة بالشباب “مدينة المنيا الجديدة، و مدينة السادس من أكتوبر، و مدينة الشيخ زايد، و مدينة 15 مايو، و مدينة العبور، و مدينة القاهرة الجديدة، و مدينة الشروق، و مدينة العاشر من رمضان و العديد من المناطق الجديدة “.
موعد بدء الحجز في وحدات الإسكان المتميز:
قام المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بالإعلان عن موعد بدء الحجز في وحدات الإسكان المتميز و هذا بداية من شهر يوليو الحالي ، و هذا للأشخاص الذين يزيد دخلهم الشهري عن 5000 جنيها فيما أكثر ، كما أنه تم الإعلان عن أن طرح الوحدات ستكون خلال المرحلة التاسعة من وحدات الإسكان الاجتماعي و التي ستكون عدد الوحدات السكنية حوالى 36000 وحدة سكنية للشباب.
وحدات خاصة بالإسكان الاجتماعي للشباب المصريين بالخارج
كما أنه تقرر طرح عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب للمصريين بالخارج ، أوضحت رئيسة صندوق التمويل العقاري في 13 محافظة السيدة مي عبد الحميد أنه سيتم دفع ثمن الوحدات السكنية بالدولار و أن كل وحدة سيتم احتساب سعرها على حدة بمعنى أن سعر كل وحدة في منطقة جديدة تختلف عن المنطقة الأخرى .
طريقة التواصل مع الإسكان ومعرفة البيانات اللازمة
و للتواصل و معرفة كافة التفاصيل من خلال
- عنوان تقديم طلبات الحجز: 1 شارع إسماعيل أباظة، القصر العيني، القاهرة
- الخط الساخن: 35366033
- تليفونات: 27921442- 2792441- 27921440
الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات الإسكان كالأتي:
- أن يبدأ سن المتقدم لحجز الوحدات من 21 عام و لا يتخطى 50 عام .
- يبدأ الدخل الشهري للمتقدم من 5000 جنيها فيما أكثر .
- أن يتم دفه نسبة من ثمن الشقة و هي مبلغ 9000 جنيها و يتم استردادها في حالة عدم توافر وحدة له .
- سيكون الحد الأدنى لقسط الوحدة 480 جنيها و ستتواجد زيادة سنوية و تحدد بنسبة 7% و ستكون الأقساط على 20 سنة
- تختلف سعر الوحدة بالدور الأرضي و الدور الأخير حيث يقل ثمن الوحدة بنسبة 5%
الأوراق المطلوبة للتقديم في وحدات الإسكان الاجتماعي
- صورة البطاقة للمتقدم لحجز الوحدة على أن تكون سارية .
- صورة من شهادات ميلاد الأطفال
- شهادة التأمين الاجتماعي للمتقدم لحجز الوحدة.
- مفردات المرتب للمتقدم معتمدة من جهة العمل الخاصة به.
- إيصال لإثبات محل السكن .
- صورة من قسيمة الزواج أو ما يثبت الحالة الاجتماعية ، و بطاقة الرقم القومي للغير متزوجين.
- بيان بالمعاش أو التأمينات و هذا للأرملة
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