موعد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي المتميز.. تعرف على كراسة الشروط وطريقة الحجز

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يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن فرض للحصول على شقق الإسكان ، حيث انهم يقبلون على المشروعات الخاصة بالدولة للشباب فهي لها الكثير من المواصفات التي تجعلهم يفضلونها و هي أن مساحة الشقق كبيرة و تتميز بتواجد جميع المرافق بجانب وجود أنظمة للدفع بالتقسيط ، و قد تم الإعلان عن موعد بدأ الحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي المتميز الخاص بالشباب ، و قام المسئولين بوضع كراسة الشروط التي سوف نتعرف عليها من خلال المقال .

تتميز الوحدات السكنية بأن تبدأ مساحات الشقق بها من 95 متر مربع، و تتواجد بالمناطق الجديدة المتميزة ، و من هذه المناطق التي تتواجد بها هذه المشروعات السكنية المتميزة الخاصة بالشباب “مدينة المنيا الجديدة، و مدينة السادس من أكتوبر، و مدينة الشيخ زايد، و مدينة 15 مايو، و مدينة العبور، و مدينة القاهرة الجديدة، و مدينة الشروق، و مدينة العاشر من رمضان و العديد من المناطق الجديدة “.

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موعد بدء الحجز في وحدات الإسكان المتميز:

قام المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بالإعلان عن موعد بدء الحجز في وحدات الإسكان المتميز و هذا بداية من شهر يوليو الحالي ، و هذا للأشخاص الذين يزيد دخلهم الشهري عن 5000 جنيها فيما أكثر ، كما أنه تم الإعلان عن أن طرح الوحدات ستكون خلال المرحلة التاسعة من وحدات الإسكان الاجتماعي و التي ستكون عدد الوحدات السكنية حوالى 36000 وحدة سكنية للشباب.

وحدات خاصة بالإسكان الاجتماعي للشباب المصريين بالخارج

كما أنه تقرر طرح عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب للمصريين بالخارج ، أوضحت رئيسة صندوق التمويل العقاري في 13 محافظة السيدة مي عبد الحميد أنه سيتم دفع ثمن الوحدات السكنية بالدولار و أن كل وحدة سيتم احتساب سعرها على حدة بمعنى أن سعر كل وحدة في منطقة جديدة تختلف عن المنطقة الأخرى .

طريقة التواصل مع الإسكان ومعرفة البيانات اللازمة

و للتواصل و معرفة كافة التفاصيل من خلال

عنوان تقديم طلبات الحجز: 1 شارع إسماعيل أباظة، القصر العيني، القاهرة

الخط الساخن: 35366033

تليفونات: 27921442- 2792441- 27921440

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات الإسكان كالأتي:

أن يبدأ سن المتقدم لحجز الوحدات من 21 عام و لا يتخطى 50 عام .

يبدأ الدخل الشهري للمتقدم من 5000 جنيها فيما أكثر .

أن يتم دفه نسبة من ثمن الشقة و هي مبلغ 9000 جنيها و يتم استردادها في حالة عدم توافر وحدة له .

سيكون الحد الأدنى لقسط الوحدة 480 جنيها و ستتواجد زيادة سنوية و تحدد بنسبة 7% و ستكون الأقساط على 20 سنة

تختلف سعر الوحدة بالدور الأرضي و الدور الأخير حيث يقل ثمن الوحدة بنسبة 5%

الأوراق المطلوبة للتقديم في وحدات الإسكان الاجتماعي