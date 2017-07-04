ننشر تصريحات وزير التموين بشأن أسعار السلع التموينية.. بعد تحريك سعر الوقود

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صرح السيد وزير التموين والتجارة الخارجية، الدكتور على المصيلحى، في مؤتمر صحفي قام بعقده صباح اليوم الثلاثاء، أنه قد تم الاتفاق بشكل نهائي على قيمة مصاريف الشحن “النولون” بعد صدور قرارات الاسعار وتحريك سعر الوقود في الأسواق المصرية، حيث يتم استخدام سيارات النولون في نقل وتوريد السلع التموينية الأساسية لمنافذ التوزيع المختلفة.

جاء في تصريحات وزير التموين أنه قد تقرر أن تتحمل خزينة الدولة نسبة محددة من إجمالي قيمة مصاريف النقل الخاصة بنقل السلع، حيث ورد أن هذه النسبة بلغت 10 ٪‏ من المصاريف على أن يكون المسافة التي سوف تنقل لها هذه البضاعة أقل من 100 كيلو متر.

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قد أتي قرار وزير التموين بهذه الزيادة على النقل بعد تحريك أسعار السولار في الأسواق المصرية بداية من يوم السبت الماضي، كما أضاف الدكتور على المصيلحى خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي قد عقده اليوم الثلاثاء، أنه فيما يخص القرار السابق الذي تم الإعلان عنه والخاص بزيادة قيمة الدعم المخصصة من قبل الوزارة على بطاقات التموين الذكية، أنه قد تقرر أن ترتفع حصة الأفراد على البطاقة من 21 جنيها شهريًا إلى 50 جنيها لكل فرد موجود بشكل رسمي، كما أنها قد دخلت حيز التنفيذ بداية من أول شهر يوليو الجارى.

وضح المصيلحي في تصريحاته أن الحكومة المصرية قد وفرت حوالي 20 سلعة من السلع التموينية فى منافذها المنتشرة بأنحاء الجمهورية لكي يتمكن المواطنين المقيدين على بطاقات التموين من الاختيار بينها.