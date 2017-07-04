التعليم تعلن عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. وتؤكد “اللي هيسربها هنسجنه”

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أعلن رئيس قطاع التعليم العام، رضا حجازى، ورئيس امتحان الثانوية العامة، أنه سوف يتم الإنتهاء من أعمال تصحيح إجابات اوراق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي فى يوم 10 يوليو المقبل، على أن يتم الإعلان رسميًا عن نتائج الثانوية بعد الانتهاء من رصدها واستكمال كافة الإجراءات المتبعة فى الأسبوع الثالث من الشهر الجارى.

قام السيد رئيس قطاع التعليم العام، بالتأكيد فى كلمته التي القاها خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة إلى مجلس النواب، فيما يخص الأفراد الذين يسعون إلى تسريب نتائج الثانوية العامة قبل إعلان وزارة التربية والتعليم عنها بشكل رسمي، حيث قال: ” اجتمعت مع رؤساء الكنترولات وقلتلهم اللى بيسرب نتيجة هسجنه”، وأكمل في تصريحاته قائلاً: “وزارة التربية والتعليم قادرة على عدم تسريب النتائج”.

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وأشار السيد رئيس امتحان الثانوية العامة، رئيس قطاع التعليم العام، رضا حجازى، في كلمته إلى أنه على الرغم من وجود عدد من الشكاوي من امتحانات بعض المواد الدراسية هذا العام والخاصة بطلاب المرحلة الثانوية العام إلا أنه قد حصل عدد من الطلاب في هذه المواد على الدرجات النهائية.

وفي سياق أخرى، كان عدد من طلاب المرحلة الثانوية العامة قد تقدم بعدة شكاوى خاصة من بعض الإمتحانات بسبب صعوبتها ليأتي رئيس قطاع التعليم العام، فى تصريحاته اليوم مؤكدًا أن هناك طلاب قد اجتازوا هذه الإمتحانات وحصلوا على الدرجات النهائية فيها، ومن ضمن هذه المواد الفيزياء والإنجليزى والكيمياء.