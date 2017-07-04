هزة قوية في شركات قطاع الأعمال العام.. اعتماد 30 رئيس شركة و28 عضو لمجالس إدارة الشركات

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قامت الجمعيات العامة للشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام باعتماد تغيير عدد من رؤساء الشركات القابضة خلال العام المالي 2016/ 2017 لضخ دماء وخبرات جديدة في مجالس إدارات الشركات، وهذه الشركات التي تم تغيير رؤسائها هم: الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهذه الشركات من إجمالي عدد ثمان شركات قابضة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى اعتماد تغيير ستة عشر عضو من مجلس إدارة هذه الشركات.

كما تم تغيير 28 عضو من مجلس إدارات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وتم تغيير أيضا 30 رئيس شركة تابعة للوزارة من إجمالي 121 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2016/ 2017.

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ليتم بموجب هذه القرارات تغيير سبع رؤساء شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وثلاث أعضاء من مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بالإضافة إلى خمس رؤساء من نفس الشركة، وفي الشركة القابضة للسياحة والفنادق تم تغيير ثلاث أعضاء مجالس إدارة، ورئيسا للشركة، بالإضافة إلى تغيير عدد اثنين من أعضاء مجلس إدارة في الشركات التابعة لكل من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركة مصر القابضة للتأمين، أما بالنسبة للشركة القابضة للغزل والنسيج فقد تم تغيير اثنين من رؤساء الشركة.

جاءت هذه التغييرات لتنفيذ برنامج الحكومة المصرية بشأن ضخ دماء جديدة في قيادات الشركات ومجالس إدارتها لإعادة الهيكلة الإدارية لشركات قطاع الأعمال العام، ويعمل هذا على تنوع الخبرات لتشمل الخبرات الفنية، والخبرات المالية, والخبرات الإدارية، والتسويقية والقانونية لتنمية هذه الشركات ورفع قيمة العائد الاقتصادي منها للنهوض بالناتج القومي الإجمالي في النهاية.