عاطف يعقوب: مصر تترأس الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني لخبراء حماية المستهلك بجنيف

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تترأس مصر الاجتماع الثاني لخبراء حماية المستهلك الحكوميين في العالم، صرح بذلك رئيس جهاز حماية المستهلك، وسيحضر المؤتمر 400 ممثل من 150 دولة بمقر منظمة بجنيف، ليشمل بذلك العديد من الممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية بالإضافة إلى العديد من وزراء دول العالم.

ويعقد هذا المؤتمر بناء على إصدار الأمم المتحدة المبادئ التوجيهية الجديدة المحدثة لحماية المستهلك الذي صدر في ديسمبر سنة 2015، والذي تضمن توصيات إنشاء مجموعة من الخبراء الحكوميين لمناقشة المبادئ الجديدة للوصول لأقصى حماية ممكنة للمستهلكين.

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وأوضح عاطف يعقوب أن مصر سيترأس الجلسة الافتتاحية بصفتها رئيسة الدورة الأولى، أما الدورة الثانية من المؤتمر فقد تسلمتها وزيرة الصناعة والاقتصاد والتجارة لكوستاريكا، ليتم مناقشة موضوعات حماية حقوق المستهلك من خلال الإطار المؤسسي والقانوني لحماية المستهلك، وحماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك الصغير، وقدمت مصر عرض توضيحي عن حماية المستهلك الضعيف في الجلسة المسائية، كما ستلقى مصر خلال المؤتمر بيان الدول العربية باعتبارها رئيس خبراء حماية المستهلك بجامعة الدول العربية.

ويشار إلى أن جهاز حماية المستهلك المصري شارك في وضع توجيهات حماية المستهلك المستحدثة مع الأمم المتحدة في خلال الفترة بين عامي 2013 و2015، ويترتب على ذلك قيام الدول الأعضاء بتعديل تشريعات حماية المستهلك الوطنية في ظل التوجيهات المحدثة لحماية المستهلك، ويعد هذا الحدث هام في تطوير أداء حماية المستهلك في العالم كله.

وأشار عاطف يعقوب أن مصر شرعت في ضم العديد من التوجيهات المحدثة لحماية المستهلك عن طريق مسودة القانون الجديد، بل ومراجعة تلك التحديثات ومراجعة ما جاء بها من بنود مع القوانين المصرية، وقامت مصر بتوزيع التوجيهات المحدثة لحماية المستهلك على الدول العربية الأخرى، حيث اعتبرت المنظمة سبق لمصر في تفعيل توجيهات الأمم المتحدة في مجال حماية المستهلك