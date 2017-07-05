وزارة المالية: إجراء القرعة العلنية لتأشيرات الحج لعام 2017

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تجري اليوم وزارة المالية القرعة العلنية لتأشيرات الحج لعام 2017 للعاملين بوزارة المالية والمصالح والجهات التابعة للوزارة، حيث يرعى القرعة العلنية لتأشيرات الحج وزير المالية عمرو الجارحي، لتوزيع ستين تأشيرة حج على المتقدمين الذي بلغ عددهم إلى 2000 متقدم، وتجرى القرعة في حضور نواب وزير المالية ومنهم نائب الوزير للسياسات الضريبية عمرو المنير، ونائب الوزير لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، و نائب الوزير للسياسات المالية احمد كجوك بالإضافة لحضور ورؤساء المصالح والقطاعات التابعة لوزارة المالية.

وأوضح نواب وزير المالية أن إجراء القرعة العلنية لتأشيرات الحج هو تقليد تقوم به وزارة المالية كل عام تعمل الوزارة على تحقيق رغبات العاملين بها في تأدية فريضة الحج، كما أشاروا إلى أن وزير المالية عمرو الجارحي حريص على دعم العاملين بالوزارة رياضيا، واجتماعيا، وثقافيا ليزيد في العاملين في الوزارة روح الولاء والانتماء، ويعمل ذلك على تشجيع العاملين لبذل المزيد من الجهد العمل، كما قدم نواب وزير المالية التهنئة للعاملين الذين فازوا بالقرعة العلنية لتأشيرات الحج للعام الحالي 2017.

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أكد مدير عام العلاقات العامة بوزارة المالية طارق عوض ورئيس اللجنة المشرفة على تنسيق وتوزيع تأشيرات الحج، أن عملية توزيع تأشيرات الحج تمت بمنتهى الشفافية لتحقيق العدالة، كما تم وضع برنامج لحج هذا العام بالتنسيق مع السفارة السعودية بالقاهرة، ووزارة السياحة، ووزارة الداخلية، أما بالنسبة للشركات السياحية المتخصصة في مجال السياحة الديني سيكون طبقا لأفضل عرض مقدم إلى الوزارة.

وأشار طارق عوض أنه تم إعطاء فرصة أكبر للعاملين بوزارة المالية الذين لم يكن لهم فرصة التقدم لقرعة الحج في الأعوام القادمة لبلوغهم سن المعاش، لذا تم توزيع تأشيرات الحج على جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة.