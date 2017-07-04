تعرف على مطالب “سحر نصر” الخاصة بقانون الاستثمار من اقتصادية البرلمان

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قامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر بالمشاركة اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر يوليو لعام 2017 في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب و التي كان يترأسها النائب عمرو غلاب، لتقوم اللجنة بمناقشة المسودة الخاصة بمشروع اللائحة التنفيذية الخاص بقانون الاستثمار الجديد و هذا الذي قامت به لجنة مكونة من عدد من الوزارات تحت إطار الحوار والمناقشات المجتمعية التي تتعامل بها الوزارة التي تخص قانون الاستثمار الجديد.

و قد صرحت الدكتورة سحر نصر أن الدولة تعمل على تطوير وتنمية الاستثمارات ، و لا تقوم بالانضمام والانحياز إلى مستثمر بعينه ، كما أشارت الوزيرة بان الدولة تعمل على تنمية و تنشيط الاستثمارات داخل جميع المحافظات و بالخصوص المحافظات التي توجد بها العديد من المشكلات .

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وقامت الوزيرة بدعوة أعضاء اللجنة لقيامهم بعمل الملاحظات حول اللائحة التنفيذية للاستفادة الكاملة من الخبرات و القدرات المتواجدة داخل أعضاء اللجنة بما انهم قاموا بالمشاركة في الإعداد الخاص بقانون الاستثمار الجديد، كما أشارت سيادتها على أنه سيتم إرسال بعض القوانين إلى مجلس النواب للمناقشة ومن بين هذه القوانين سيكون متواجد قانون الشركات و التي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء و يعمل على مراجعتها مجلس الدولة في الوقت الحالي.

وأشارت الدكتورة سحر نصر ، أنه تم القيام بتشكيل لجنة مختصة تضم مجموعة من الوزرات للقيام بإعدادات اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، و تم الاستفادة والأخذ بالآراء المقترحة من الوزارات المختلفة، و تم إرسال مسودة لكل وزارة قامت بالمشاركة في اللجنة لوضع الملاحظات الخاصة بها عليها ، و ذلك تحت تنسيق بين الوزارات و هذا للمساهمة بخروج لائحة تعمل على تطوير و تعديل و تنمية بيئة الاستثمار المصرية .