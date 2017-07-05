الحكومة توضح حقيقة زيادة سعر تعريفة أتوبيسات النقل العام ورفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة المقبلة

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الحكومة توضح حقيقة زيادة سعر تعريفة أتوبيسات النقل العام ورفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة المقبلة
الحكومة توضح حقيقة زيادة سعر تعريفة أتوبيسات النقل العام ورفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة المقبلة

قام مجلس الوزراء بالإعلان عن تواصله مع وزارة المالية بخصوص ما تردد حول أن الحكومة ستقوم برفع الدعم عن المحروقات خلال الثمانية أشهر المقبلة ، كما تم التوضيح أن هذا الخبر غير صحيح ، و تم التأكيد على أن ما تم بثه خلال البيان الصحفي بتردد أن هناك رفع الدعم على المحروقات كان به خطأ غير مقصود .

كما قامت الوزارة بالتوضيح أن هناك سؤال تم طرحه وهو إذا كانت الحكومة ستقوم برفع الدعم خلال الثمانية اشهر المقبلة مرتين و كان الرد على هذا السؤال أنه تم التحضير لهذه الزيادة تطبيقا لمجموعة من برامج الحماية الاجتماعية ، و لم يتم التصريح عن برفع الدعم نهائيا.

و أيضا تم التحدث بشأن  الاخبار حول زيادة في سعر  تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بعد الزيادة لأسعار البنزين المصرح عنها ، حيث أنه تم التواصل مع رئيس هيئة النقل العام اللواء رزق أبو علي   حيث أفاد بعدم صحة هذه الأخبار ، وأكد على عدم وجود أي زيادة في سعر التعريفة كما بين أن تلك الأتوبيسات تعمل علي خدمة المواطن محدود الدخل.

كما أوضح أن أسعار تذاكر الأتوبيسات لم تتغير و قال أن سعر تذكرة الأتوبيسات الحمراء هي جنية واحد بينما سعر تذكرة الأتوبيسات الزرقاء اثنين جنيها فقط ، و أن الهيئة سوف تقوم بتحمل فرق سعر السولار و أيضا تتحمل الأعباء الإضافية للمواطن الذي يقوم باستخدام الأتوبيسات .

كما أكد أن الهيئة ليست لديها الصلاحيات فأن تقوم برفع سعر التذكرة ، حيث أن هناك قواعد تضعها الحكومة يجب الالتزام بها ، وأشار إلى أن هناك تكثيف ورديات العمل بالهيئة و الضخ بكل مركبات الهيئة المعاونة المواطن كما أيضا يتم التصدي لطمع لسائقى السرفيس و عربيات الأجرة باستغلال المواطن بزيادة السعر للضعف