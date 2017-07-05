الحكومة توضح حقيقة زيادة سعر تعريفة أتوبيسات النقل العام ورفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة المقبلة

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قام مجلس الوزراء بالإعلان عن تواصله مع وزارة المالية بخصوص ما تردد حول أن الحكومة ستقوم برفع الدعم عن المحروقات خلال الثمانية أشهر المقبلة ، كما تم التوضيح أن هذا الخبر غير صحيح ، و تم التأكيد على أن ما تم بثه خلال البيان الصحفي بتردد أن هناك رفع الدعم على المحروقات كان به خطأ غير مقصود .

كما قامت الوزارة بالتوضيح أن هناك سؤال تم طرحه وهو إذا كانت الحكومة ستقوم برفع الدعم خلال الثمانية اشهر المقبلة مرتين و كان الرد على هذا السؤال أنه تم التحضير لهذه الزيادة تطبيقا لمجموعة من برامج الحماية الاجتماعية ، و لم يتم التصريح عن برفع الدعم نهائيا.

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و أيضا تم التحدث بشأن الاخبار حول زيادة في سعر تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بعد الزيادة لأسعار البنزين المصرح عنها ، حيث أنه تم التواصل مع رئيس هيئة النقل العام اللواء رزق أبو علي حيث أفاد بعدم صحة هذه الأخبار ، وأكد على عدم وجود أي زيادة في سعر التعريفة كما بين أن تلك الأتوبيسات تعمل علي خدمة المواطن محدود الدخل.

كما أوضح أن أسعار تذاكر الأتوبيسات لم تتغير و قال أن سعر تذكرة الأتوبيسات الحمراء هي جنية واحد بينما سعر تذكرة الأتوبيسات الزرقاء اثنين جنيها فقط ، و أن الهيئة سوف تقوم بتحمل فرق سعر السولار و أيضا تتحمل الأعباء الإضافية للمواطن الذي يقوم باستخدام الأتوبيسات .

كما أكد أن الهيئة ليست لديها الصلاحيات فأن تقوم برفع سعر التذكرة ، حيث أن هناك قواعد تضعها الحكومة يجب الالتزام بها ، وأشار إلى أن هناك تكثيف ورديات العمل بالهيئة و الضخ بكل مركبات الهيئة المعاونة المواطن كما أيضا يتم التصدي لطمع لسائقى السرفيس و عربيات الأجرة باستغلال المواطن بزيادة السعر للضعف