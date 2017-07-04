وزير الصحة يفتتح أول مصنع متخصص فى إنتاج أدوية الهرمونات بمدينة 6 أكتوبر

Advertisements

تبذل الدولة جهودا جبارة من أجل توفير متطلبات مصر من الادوية المحلية كما اطلقت عليه أمن قومى علاوة على مشاركة قطاع التصدير للحد من الأزمات التى تتعرض لها العملة

قام وزير الصحة والسكان الدكتور” أحمد عماد “، بافتتاح اليوم الثلاثاء، بقلب المنطقة الصناعية السادسة، مصنع لإنتاج أدوية الهرمونات يتبع نشاطه شركة أكديما للصناعات الدوائية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 40 مليون دولار أى ما يوازى 800 مليون جنيه.

Advertisements

أكد الدكتور “أحمد عماد” ،وزير الصحة والسكان ،أن الوزارة تسير بخطى ثابتة وسريعة طبقا للخطة الموضوعة من قبل الدولة والرئيس “عبد الفتاح السيسى”، لتوفير كل ما تحتاج إليه الدولة من الأدوية وتنشيط قطاع التصدير للتغلب على أزمة الدولار .

كما أشار وزير الصحة إلى أن الدولة لديها إمكانات اللازمة حتى تتمكن من تطوير مجال صناعة الأدوية والتى تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه من إجمالي الاقتصاد المصرى.

صرح الدكتور “أحمد عماد” فى بيان له عن إقامة مصنعين لإنتاج الأدوية قائلا: “جارى إنشاء مصنعين للأدوية الأول فى غرب أفريقيا والثانى فى شرق أفريقيا”، وأكد أن الفترة القادمة سوف تشهد توسعات كبيرة فى مجال بناء المصانع خارج الجمهورية.

تحديد فى قارة أفريقيا للخروج من نطاق التصدير بسعر بلد المنشأ ما يؤدى إلى زيادة سعر الأدوية التي تصدر إلى الخارج، وبالتالى تنشيط قطاع التصدير بأسعار يمكن من خلالها التأثير على الاقتصاد القومى بالإيجاب.