وفد خاص من الزراعة الأمريكية في زيارة إلى مصانع جهينة

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قام وفد خاص من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة خاصة لمصانع ، وكانت هذه الزيارة ضمن إطار حرص الشركات الأمريكية علي زيادة فرص التجارة وزيادة الاستثمار في مجال صناعة الأغذية المصرية والزراعة بالإضافة إلى مجهودات شركة جهينة لفتح طرق جديدة للتصدير ، وقد شملت زيارة الوفد الأمريكي خطوط الإنتاج بمصنع جهينة الخاص بالعصائر والمركزات وتم الوقوف علي أحدث التكنولوجيات المستخدمة في خطوط الإنتاج والاطلاع علي عمليات الإنتاج.

هذا وقد ضم وفد السفارة الأمريكية مارك سلبيك”وكيل وزارة الزراعة الأمريكية” ومدير البرنامج الزراعة الأمريكية للخدمات الزراعية الخارجية، ورون فيردونك مستشار وزير الزراعة الأمريكي، وقد كان في استقبالهم كبار مسئولي شركة جهينة وكان علي رأسهم عمرو مدني مدير مصنع المروة للمركزات.

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وكانت شركة جهينة استقبلت وفد من المجلس الأمريكي الخاص بصادرات الألبان الذي تربطه علاقة وثيقة بشركة جهينة علاقات وطيدة منذ عام 2012 وقام الطرفان بتبادل العديد من الخبرات وتعزيز العلاقات في العديد من النواحي التدريبية والنواحي الفنية الخاصة بالجودة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم بها المجلس بزيارة مصانع الشركة حيث تضمن الوفد أربعة ممثلين عن المجلس.

هذا وقد صرح مدير مصنع المروة للمركزات”عمرو مدني” وأشار قائلا نستعد بمثل هذه الزيارات البناءة التي من شأنها إظهار قدرة المنتجات المحلية علي المنافسة العالمية بالإضافة إلى مدي التقدم الذي وصلت إليه الصناعة المصرية والتي تتبع أفضل المعايير العالمية.