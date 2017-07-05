أخبار الطقس اليوم الأربعاء 5/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

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جاء في بيان خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء فيما يخص حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، أنه يتوقع أن تشهد محافظات مصر انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث يتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية ويصبح الطقس حار على محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة حتى تمتد حالة الجو إلى محافظات شمال الصعيد وتصبح حالة الطقس شديدة الحرارة على كلاً من مناطق ومدن جنوب الصعيد، وتنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا .

ورد في بيان الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال اليوم على شمال البلاد، وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط الرياح أحيانا على أغلب مناطق غرب البلاد بالإضافة إلى كلاً من خليج السويس جنوب سيناء مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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أكدت هيئة الأرصاد على أنه بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر يتوقع أن تكون حركة الأمواج اليوم فيهم معتدلة إلى مضطربة كما يتوقع أن ترتفع الموج فيهما مابين مترين إلى مترين ونصف، وقد جاء في بيان الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5/7/2017 على محافظات مصر، فهي كالتالي:

القاهرة 25 36

الإسكندرية 24 30

دمياط 25 32

بلطيم 24 31

مطروح 24 29

بورسعيد 25 32

الإسماعيلية 22 37

نخل 19 36

طابا 22 37

السويس 26 37

العريش 22 32

الطور 26 38

مرسى علم 30 37

الغردقة 30 39

كاترين 20 33

سيوة 24 36

شرم الشيخ 30 39

رفح 22 33

المنيا 23 36

الفيوم 24 37

وسط الدلتا 26 35

أسيوط 25 38

رأس سدر 24 38

أبوسمبل 30 43

سوهاج 28 39

شلاتين 29 42

حلايب 30 35

الأقصر 27 43

أسوان 28 43

الوادى الجديد 29 42

قنا 27 42

نويبع 27 38

السلوم 21 29.