التضامن الاجتماعي: تقديم موعد صرف الدعم النقدي لمستفيدي تكافل وكرامة

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قبل ساعات قليلة أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الموعد الخاص بصرف الدعم النقدي لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، حيث صرحت مساعد أول الوزارة للحماية الاجتماعية والتنمية خلال تصريحات صحفية لها اليوم أنه من المقرر أن يتم صرفها في العاشر من شهر يوليو الجاري، بالزيادة المقررة والتي تقدر بمائة جنيه كحد أقصى، وذلك مبكرا عن موعده والذي كان مقررا له بشهر أغسطس القادم.

وأكدت أنه تم تقديم الموعد الخاص بصرف هذه الزيادات مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الذي يعانى من البسطاء ومحدودي الدخل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج من الوزارة خلال شهر يوليو الجاري بعدما تم إقرار الزيادة الجديدة تصل إلى 850 مليون جنيه، وذلك استجابة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أعطى أوامره بضرورة الأخذ في الاعتبار الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة حاليا.

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وأوضحت أنه سيتم رفع قيمة الدعم النقدي الذي سيحصل عليه ذوى الإعاقة والمسنين فوق 65 سنة ليصبح المبلغ المستحق 450 جنيه بدلا من 350 جنيه أي بزيادة مائة جنيه شهريا، كما ستتضمن الزيادة أيضا رفع القيمة المخصصة لطلاب كلا من المرحلتين الابتدائية والإعدادية من ستون جنيها إلى ثمانون جنيها شهريا هذا بالنسبة للمرحلة الابتدائية، أما بالنسبة الإعدادية فقد تقرر زيادة الدعم ليصبح بقيمة مائة جنيه بدلا من 80 جنيه شهريا.

وأكدت أنه تم تخصيص مبلغ بقيمة ستون جنيها شهريا يحصل عليها الأطفال دون سن السادسة، بشرط حصول الأفراد على المتابعة الدورية لحالتهم الصحية، كما كشفت عن العدد الخاص لمستفيدي البرنامج والذي وصل إلى مليون و 739 ألف مستفيد في شهر يونيو الماضي للعام الجاري 2017.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج ” تكافل وكرامة”، يعد من البرامج الهامة الذي يهدف في المقام الأول إلى تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وتبلغ قيمة هذه المساعدات 325 جنيها للأسرة الواحدة، هذا مع صرف مساعدة شهرية للطالب وذلك بحد أقصى ثلاثة طلاب في الأسرة الواحدة بشرط أن يكون الطالب ملتزم في التعليم.