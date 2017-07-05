تعرف على أبرز القضايا التي تتصدر مباحثات السيسى مع وفد الكونجرس الأمريكي اليوم

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عقب انتهاء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية لدولة المجر، يعقد اليوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر يوليو الجاري، جلسة مباحثات ثنائية مع وفد من الكونجرس الأميركي وذلك بمقر رئاسة الجمهورية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز العلاقات بين كلا من البلدين ومناقشة عددا من القضايا الدولية والإقليمية الهامة المشتركة وبخاصة قضايا الإرهاب باعتباره من أكثر الظواهر المنتشرة بصورة كبيرة حاليا والتي تهدد امن واستقرار البلاد.

وهناك مجموعة من القضايا التي تتصدر المباحثات اليوم والتي يأتي في مقدمتها سبل تنمية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية في كافة المجالات المختلفة، وأهمية التوصل إلى حلولا سريعة لإنهاء الأزمات القائمة في عددا من دول المنطقة بالشكل الذي يضمن في النهاية الحفاظ على وحدة وسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها العظيمة.

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كما يتم بحث سبل تعزيز العلاقات على مختلف المستويات وبخاصة الصعيدين البرلماني والأمني، وكذلك تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة خطر الإرهاب الداهم والذي يعتبر من أخطر التحديات التي تواجهها المنطقة بأكملها، هذا مع التأكيد على ضرورة تبني إستراتيجية فعالة للقضاء عليه واقتلاعه من جذوره، واتخاذ إجراءات حازمة وسريعة تجاه الدول التي تمول تلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية مع التأكيد على الدور الهام والحيوي الذي تلعبه مصر في مواجهة هذا الإرهاب.

ومن المقرر أن تتطرق المباحثات أيضا إلى القضية الفلسطينية وعملية السلام بين كلا من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستعراض الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للتوصل إلى حل دائم وعادل لهذه القضية بما يساهم في تدعيم أمن واستقرار الدولة وشعبها، ومن المقرر أن يؤكد أعضاء الوفد الأمريكي على أهمية العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأميركية على مستوى المجالات المختلفة بما يحقق المصلحة لكلا من البلدين.