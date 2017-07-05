تعرف على قيمة الغرامة التي فرضتها مواقف “السرفيس” على السائقين الذين يرفعون قيمة الأجرة

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صرح المدير التنفيذى لمشروع “السرفيس” التابع إلى محافظة القاهرة والجيزة، اللواء عمرو جمجوم، أنه قد تقرر أن يتم إحالة أى سائق سوف يقوم بمخالفة القرارات التي أصدرها السيد محافظ القاهرة والتي تخص تعريفة الركوب، إلى إدارة المرور حتى يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى نيابة المرور لكي يتم توقيع الغرامة المناسبة عليه،.

أكد المدير التنفيذي في تصريحاته على أن الغرامة الجيدة المقررة تتراوح ما بين 300 لـ1500 جنيه، وذلك لمن يقوم بمخالفة نص المادة 70 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، والذي يختص بالسائقين الذين يقومون بأخذ أجر أكبر من المقر.

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كما أشار المدير التنفيذى لمشروع السرفيس، على أن هناك تواجد دائم ومستمر منذ اتخاذ محافظ القاهرة قراره من أجل أن يتم توعية المواطنين بالإضافة إلى إرشاد السائقين بالتعريفة الجديدة، كما يتم تعليمهم كيفية الإبلاغ عن أى زيادة جديدة وعشوائية يقوم السائقين بإضافتها على الأجرة، كما تم التأكيد على الاتصال بالخط الساخن لمرور القاهرة في حالة وجود أي مخالفة على رقم 136.

من جهة أخرى، أشار اللواء عمرو جمجوم، في تصريحاته على أن الكثير من الركاب في مختلف الأوساط والمناطق يرفضون الإبلاغ عن مخالفات السائقين، لعدة أسباب مختلفة منها الخوف منهم أو اعتبار الأمر لا يمسهم، ولهذا طالب السيد اللواء “جمجوم” من السادة المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية أن يقوموا بتغيير عاداتهم ويتسمون بالإيجابية فى رصد المخالفات التي يشاهدوها وعدم التنازل عن حقوقهم، حتى يتمكنوا من اتخاذ اللازم بشكل رسمي.