تعرف علي طريقة احتساب فواتير الغاز المنزلية بعد الزيادات الجديدة

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تعرف علي طريقة احتساب فاتورة الغاز الشهرية، المقرر تحصيلها فى شهر أغسطس القادم بعد الزيادة الأخيرة، وبعد تطبيق شرائح الغاز وحتى الأعلى استهلاكا بعد رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي، فأصبحت الشريحة الأولي من متر و حتى 40 مترا مكعبا بجنيه بواحد جنيه بدلا 0.75 قرش، والفئة الثانية من 40 متراً وحتى 70 متراً تحسب بـ2.25 بدلا من 2 حنيه.

هذا وتعتبر طريقة احتساب قيمة الاستهلاك فى الشريحة الأولى من متر حتى 40 مترا مكعباً خلال الشهر بسعر جنيه علي كل متر مكعب وفقا للزيادة الجديدة بدلا من 75، وعلى سبيل المثال عند استهلاك 39 متراً مكعباً خلال الشهر الواحد سوف تصبح قيمة الفاتورة علي الزيادة الجديدة التي تم إقرارها بـ 39 جنيهاً بدلا من 29.25 بعامل زيادة 9.75 جنيها ، وسوف تضاف ضريبة الاستهلاك ودمغة الإيصال تصبح الفاتورة بشكل مجمل 40.88 جنيهاً حيث ضريبة الاستهلاك 3.6 قروش يتم ضربها في الـ 40 مترا مع 40 قرشا دمغة ايصال شاملة كل الأمتار، وتعتبر ضريبة رسوم الاستهلاك والإيصال موحدة علي باقي الشرائح ولكنها ترتفع طبقا للاستهلاك.

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وعند زيادة حجم الاستهلاك أكثر من 40 متراً إلى 75 متر سوف يتم حساب أول 40 لتر بسعر جنيه واحد وبعد ذلك سوف يتم إحتساب مافوق الـ 40 لتر بسعر 175 قرشاً للمتر الواحد، ومثال ذلك إذا كان الاستهلاك 70 متراً فسوف يكون حساب الفاتورة 40متراً +30 بسعر 175 قرشا تصبح الفاتورة 92.5 بدلا من 75 بزيادة قدرها 17,5 عن العام الماضي، بالإضافة إلى دمغة الاستهلاك والإيصال سوف تصبح الفاتورة الإجمالية 95.6 جنيها.

الجدير بالذكر أن حجم الاستهلاك أكثر من 75 متراً فسوف يتم احتساب 40 متر بسعر جنيه ومن 40 إلى 75 مترا بسعر 1.75 جنيه ومافوق 75 متراً بسعر 2.25، ومثال ذل إذا تم استهلاك 80 متراً سوف يكون الحساب 40 متراً بسعر جنيه ، 35 متر بسعر 1.75بالإضافة إلى 5 متر بسعر 2 جنيه فسوف تكون الفاتورة 112.5 بزيادة تقدر ب20 جنيه عن العام الماضي فتصبح الفاتورة الإجمالية بعد إحتساب رسوم الاستهلاك ودمغة الإيصال 115.87 جنيهاً.