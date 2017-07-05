عاجل.. هجوم إرهابي مسلح على محطة تحصيل الرسوم بالعياط

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صرح مصدر بالقوات المسلحة أنه قد هجم مجموعة من المسلحين اليوم الأربعاء، على محطة تحصيل الرسوم بالعياط التابعة إلى جنوب محافظة الجيزة، حيث قام عدد من العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على محطة تحصيل الرسوم الموجودة فى العياط والتي تتبع الشركة الوطنية لإنشاء الطرق على الطريق الإقليمى الدولى.

نتج عن الحادث استشهاد 3 من قوات الشرطة المتواجدين بالمكان، حيث ورد أنه قد استشهد ضابطين متقاعدين بالإضافة إلى جندي آخر، وتنعى القوات المسلحة فى بيان رسمي لها ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الأبرار، وقد أعلن أنه يجري حاليًا تمشيط المنطقة من أجل البحث عن الجناة مرتكبي الحادث المأساوي.

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وقد ورد أنه قد استشهد في هذا الحادث على كارتة كبرى البليدة الموجود فى العياط، كلاً من النقيب زكريا عبد الفتاح، العقيد خالد عبد العزيز، والمجند رمضان السيد، وقد أمرت نيابة العياط، بدفن وتشريح الجثث بعد استشهادهم في كارتة الطريق الصحراوى.

وقد كشفت المعاينة الأولية التي قد أجرتها النيابة العامة بموقع الحادث الذى شهد إطلاق النيران من قبل العناصر الإرهابية اليوم، أن هناك وجود آثار دماء بالإضافة إلى العثور على فوارغ طلقات قد عمل المعمل الجنائي على تجميعها من أجل أن يتم فحصها ثم البدء فى كتابة تقرير عنها.

وكشفت التحقيقات، أن هناك عدد من الأفراد المجهولين قد قاموا بالهجوم على الكارته وقاموا بإطلاق النيران على أفرا الأمن أثناء تأدية واجبات وظيفتهم اليوم الأربعاء، فى قرية البليدة بمركز العياط بجنوب الجيزة، ثم فروا هاربين.