وزارة الإسكان تعلن عن موعد بدء طرح كراسات شروط حجز 28 ألف قطعة أرض

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قبل ساعات قليلة من الآن، أعلن وزير الإسكان عن التفاصيل الخاصة بقرعة الأراضي التي من المقرر أن تقوم الوزارة بطرحها الأسبوع القادم لمختلف الشرائح، والتي منها أراض للإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزا، في عددا من المدن الجديدة والبالغ عددها تسعة عشر مدينة بمساحات متفاوتة تتراوح ما بين 209 متر مربع و1500 متر مربع.

وأكد الوزير خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم بدء طرح كراسات الشروط الخاصة بحجز هذه الأراضي في كافة فروع بنك الإسكان والتعمير المختلفة ابتداء من يوم الأحد الموافق الثلاثون من شهر يوليو الجاري، 30/7/2017، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تسعى لتوفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق في المدن الجديدة المختلفة تحقيقا لرغبة المصريين من الشرائح المختلفة في تملك الأراضي.

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وسيتم طرح قطع الأراضي في عددا من المدن الجديدة والتي منها القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد والعاشر من رمضان وغيرها من المدن الأخرى التي يختلف عدد الأراضي الخاصة بكل واحدة منها، وفيما يتعلق بتفاصيل الأراضي المطروحة فيمكن ذكرها على النحو التالي: