وزارة الإسكان تعلن عن موعد بدء طرح كراسات شروط حجز 28 ألف قطعة أرض

قبل ساعات قليلة من الآن، أعلن وزير الإسكان عن التفاصيل الخاصة بقرعة الأراضي التي من المقرر أن تقوم الوزارة بطرحها الأسبوع القادم لمختلف الشرائح، والتي منها أراض للإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزا، في عددا من المدن الجديدة والبالغ عددها تسعة عشر مدينة بمساحات متفاوتة تتراوح ما بين 209 متر مربع و1500 متر مربع.
وأكد الوزير خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم بدء طرح كراسات الشروط الخاصة بحجز هذه الأراضي في كافة فروع بنك الإسكان والتعمير المختلفة ابتداء من يوم الأحد الموافق الثلاثون من شهر يوليو الجاري، 30/7/2017، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تسعى لتوفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق في المدن الجديدة المختلفة تحقيقا لرغبة المصريين من الشرائح المختلفة في تملك الأراضي.
وسيتم طرح قطع الأراضي في عددا من المدن الجديدة والتي منها القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد والعاشر من رمضان وغيرها من المدن الأخرى التي يختلف عدد الأراضي الخاصة بكل واحدة منها، وفيما يتعلق بتفاصيل الأراضي المطروحة فيمكن ذكرها على النحو التالي:
- بالنسبة لمدينة العبور، سيتم طرح 415 قطعة أرض.
- بالنسبة لمدينة العاشر من رمضان، سيتم طرح 1177 قطعة أرض.
- بالنسبة لمدينة برج العرب الجديدة، سيتم طرح 1172 قطعة أرض.
- بالنسبة لمدينة بدر، سيتم طرح 401 قطعة أرض.
- بالنسبة لمدينة طيبة الجديدة، سيتم طرح 181 قطعة أرض.
- بالنسبة لمدينة أسيوط الجديدة، سيتم طرح 1311 قطعة أرض.
- بالنسبة لمدينة السادات، سيتم طرح 2279 قطعة أرض.
- بالنسبة لمدينة الفيوم الجديدة، سيتم طرح 227 قطعة أرض.
- بالنسبة لمدينة قنا الجديدة، سيتم طرح 880 قطعة أرض.
- بالنسبة لمدينة سوهاج الجديدة، سيتم طرح 3620 قطعة أرض.
- بالنسبة لمدينة بنى سويف الجديدة، سيتم طرح 1058 قطعة أرض.
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