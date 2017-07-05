بنك مصر تحت رعاية عبد الفتاح السيسي يعقد مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة”

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تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد بنك مصر في 2-3 يوليو 2017 مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة”، ونظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الهجرة والشؤون المصريين.

كان الهدف المراد من إقامة هذه المؤتمر اكتساب وتبادل خبرات المصريات اللائي حققن نجاح في ارض الواقع، مقارنة مع قريناتهن في بلاد المهجر، في محاولة للوقوف على أسباب النجاح الحياتية والخبرات، بالإضافة إلى عوامل نجاح المنظومة الفكرية في هذه الدول بما يلائم الظروف في مصر لتشجيع المرأة المصرية وربطها مع المصريين في خارج البلاد.

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وتم عرض تجارب 31 مرأة مصرية ناجحة في خارج مصر، وفي هذا المؤتمر تم تسليم رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي درع تكريمي سلمته له رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة: ماريا مرسي، ووزير الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم؛ اعتراف بجهود بنك مصر في عقد هذا المؤتمر.

وقد تم الإشارة في المؤتمر أن خطة التنمية المستدامة في مصر لعام 2030 تولي قضايا المرأة اهتمام كبير، حيث تهدف إلى تمكين المرأة للعمل السياسي، ومنع الاضطهاد والتمييز ضد المرأة، كما تعمل الاستراتيجية لرفع نسبة العنصر النسائي المشارك في العمليات الانتخابية لترتفع وتصل لنسبة 50%، بالإضافة إلى تشجيع المرأة للنزول إلى أسواق العمل.

ويعمل بنك مصر على دعم المسؤولية والمشاركة المجتمعية باعتباره أول بنك مصري تعود ملكيته إلى الدولة المصرية، ويتوافق مع معايير الأمم المتحدة يو أن جلوبال كمبكت للمواطنة، وبالإضافة إلى عمل البنك تبعا لمعايير الاستدامة العالمية جي أر أي، ويعمل البنك في مشاركته المجتمعية على تحقيق التنمية المستدامة بشكل غير مباشر من خلال العمل مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى مشاركة بنك مصر في التنمية بشكل مباشر في كافة الأنشطة الاجتماعية كمساندة القرى الفقيرة، ومشروعات المرأة المعيلة، كما يشارك البنك في الأنشطة الاجتماعية الأخرى سواء في الثقافة، والتعليم، والعمل، والبيئة والصحة العامة.