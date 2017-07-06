مدبولي يعقد اجتماع لتنفيذ مشروع المدارس الخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة

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لبدء تنفيذ المدارس في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي السكني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جلسة اجتماع مع أصحاب ومسؤولي المدارس اللغات، والدولية، والخاصة، لبدء إقامة المدارس في الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يضم الحي السكني الذي تنفذه الوزارة 25 ألف وحدة سكنية.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي: طبق مخطط الحي السكني الأول في العاصمة الإدارية الجديدة تم تخصيص ثمان مواقع لإقامة مدارس خاصة، والوزارة مستعدة لتوفير هذه المواقع على الفور للراغبين من أصحاب المدارس على تنفيذها، لتكون قادرة على تشغيلها حين يتم تسكين الوحدات السكنية.

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وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، ووزارة التربية والتعليم، لحصول المدارس الجديدة على أوراق اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المدارس الجديدة، كما أوضح أن المواقع المخصصة لإقامة المدارس بها مساحات مختلفة لتكون مناسبة لإقامة المدارس المختلفة.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لا تسعى إلى الربح من إقامة المدارس الخاصة؛ لكنها تسعى بشكل جدي للعمل على سرعة التنفيذ وتشغيل هذه المدارس لتحقيق التنمية كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تسهيلات في سداد قيمة الأراضي المخصصة للمدارس، بالإضافة إلى عرض الدكتور مصطفى مدبولي للدخول في شراكة مقابل منح الأراضي لمن يرغب من أصحاب المدارس الخاصة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي يجب توفير المدارس في الحي السكني في أسرع وقت حيث سيتم في نهاية 2018 سيكون الحي السكني كامل مكتمل، حيث تجرى حاليا أعمال التشطيب في عدد كبير من العمارات السكنية في الحي السكني ليتم طرحها في القريب لمن يرغب في حجزها من المواطنين.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولي أصحاب المدارس الخاصة سرعة التقدم بطلباتهم للحصول على المواقع المخصصة لإقامة المدارس بالمساحات التي يرغبون فيها ليقدموا هذه الطلبات إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع طلب عرض لزيارة مواقع المدارس، مما يتيح لهم التعرف على ما تم انجازه من العقارات السكنية في الحي السكني، حيث تم النظر والبت بأقصى سرعة إلى طلباتهم للحصول على مواقع المدارس الخاصة.