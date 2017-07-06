أخبار الطقس اليوم الخميس 6/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس اليوم، حيث من المتوقع أن يستمر اليوم الخميس حالة جديدة من الانخفاض في درجات الحرارة بعد موجة الحارة التي ضربت البلاد في الأيام القليلة الماضية، حيث يتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد، حيث يسود طقس حار على جنوب الصعيد، وتبدأ الحرارة في الإنكسر مع دخول ساعات الليل ويصبح الجو لطيف ليلا.

توقع الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال اليوم على شمال البلاد، كما ورد في بيان هيئة الارصاد أنه من المتوقع أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية في الساعات الأولي من صباح اليوم على شمال البلاد.

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وعن حالة الرياح المتوقعة، ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط الحرارة على أغلب الأنحاء وخاصة على البحرين المتوسط والأحمر، حيث يترتب عليها اضطراب حركة الملاحة البحرية.

أكد بيان الأرصاد أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة حيث يتوقع أن ترتفع حركة الموج على كلا البحرين في ساعات النهار ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر.

جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات مصر، هي كالتالي:

القاهرة 25 34

الإسكندرية 24 29

مطروح 22 29

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

بلطيم 24 32

العريش 22 33

الإسماعيلية 23 34

السويس 25 35

الطور 26 34

شرم الشيخ 31 39

نخل 19 35

طابا 22 36

مرسى علم 30 38

الغردقة 30 38

رفح 22 32

المنيا 24 36

كاترين 22 33

سيوة 23 34

أبوسمبل 30 41

وسط الدلتا 25 34

الفيوم 24 35

رأس سدر 25 35

الأقصر 27 40

أسيوط 25 36

سوهاج 26 37

أسوان 28 41

الوادى الجديد 29 39

شلاتين 29 38

حلايب 30 36

قنا 27 39

نويبع 27 35

السلوم 21 30.