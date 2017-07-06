تعرف على أماكن الأراضي الأكثر تميزًا التي طرحتها الإسكان في المدن الجديدة.. وشروط الحصول عليها

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جاءت تصريحات السيد نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، المهندس طارق السباعى، بخصوص الأراضي الأكثر تميزًا، أنه قد تم طرح عدد 3930 قطعة أرض جديدة، وسوف يتم تخصيص هذه القطعة إلى المتقدمين الذين يسددون أعلى نسبة مقدم.

وعن أماكن هذه القطع المميزة، ورد أنها توجد فى كلاً من المدن التالية: 41 قطعة توجد بمدينة الشيخ زايد، 649 قطعة أرض توجد بمدينة 6 أكتوبر، و 380 قطعة توجد بمدينة العبور، و80 قطعة توجد بمدينة سوهاج الجديدة، و16 قطعة توجد بمدينة الشروق، و5 قطع توجد بمدينة دمياط الجديدة، و45 قطعة أرض توجد بمدينة 15 مايو، و657 قطعة توجد بمدينة السادات، و6 قطع اراضي بمدينة توجد بني سويف الجديدة، و2051 قطعة أرض توجد بمدينة القاهرة الجديدة.

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وقد أكد المهندس طارق السباعى، في تصريحاته إنه سوف يتم تخصيص هذه القطع عن طريق نظام القرعة العلنية والتي قد تقرر عقدها بين الحاجزين المتقدمين في هذه المشروعات، حيث من المقرر أن يتم إسناد هذه الأراضي إلى عروض السداد الأعلى مقدم، وقد اشترطت الإسكان أن يكون المشارك في هذه القرعة سوف يدفع على الأقل 50% من القيمة الإجمالية لقطعة الارض.

سوف يتم اختيار المشاركين في هذه القرعة على إجمالي عدد القطع المطروحة من الأرضي لمن تنطبق عليهم الشروط فقط، كما من المقرر أن يتم استبعاد الحاجزين في هذه الاراضي الذين تحتوى عروضهم المقدمة للوزارة على نسب سداد أقل.

ورد عن توقيتات بناء هذه الأراضي، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء الخاصة لهذه المشروعات خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، ولكن ورد في تصريحات نائب رئيس الهيئة أنه يجب أن يلتزم المخصص له الأرض المعروضة من الإسكان بالشروط والمواصفات التي قد وردت رسميًا بكراسة الشروط المقدمة لهم.