“الكهرباء” تعلن عن الزيادة الجديدة في أسعارها.. وتؤكد “لا استثناء لأي شريحة”

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صرح مصدر رفيع المستوى تابع إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه قد تقرر عقد مؤتمر صحفيًا اليوم الخميس برئاسة السيد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، من أجل الإعلان عن الأسعار الجديدة التي قد حددتها وزارة الكهرباء للعام المالي الحالي 2017/ 2018، كما هو مقرر في خطة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء من أجل تطوير وتحسين الاقتصاد المصري.

ورد أن الزيادات الجديدة المقررة على اسعار الكهرباء سوف تتراوح ما بين 20 إلى 40% كما من المقرر أن يتم تطبيقها على الشرائح السبع، كما أكد المصدر أنه سوف يتم مراعاة المواطنين أصحاب محدودى الدخل أثناء إقرار الزيادات الجديدة التي سوف تطبق رسميًا على فاتورة كهرباء شهر يوليو الجاري، وعن الزيادة الجديدة ورد أن:

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الشريحة الأولى والتي تتراوح من صفر إلى 50 كيلووات، سوف تحاسب بـ 14 قرشًا وذلك بدلًا من 11 قرشًا.

الشريحة الثانية والتي تتراوح من 50 إلى 100 كيلووات، سوف تحاسب بـ 22 قرشًا لكل كيلووات وذلك بدلًا من 19.

الشريحة الثالثة والتي تتراوح من 100 إلى 200 كيلووات سوف تحاسب بـ 28 قرشًا لكل كيلووات، وذلك بدلًا من 21 قرشًا.

الشريحة الرابعة والتي تتراوح من 201 إلى 350 سوف تحاسب بـ 50 قرشًا، وذلك بدلًا من 42 قرشًا.

الشريحة الخامسة والتي تتراوح من 351 إلى 650 كيلووات سوف تحاسب بـ 65 قرشًا.

الشريحة السادسة والتي تتراوح من 651 إلى 1000، سوف تحاسب بـ 105 قروش لكل كيلووات وذلك بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة السابعة والتي تتراوح لأكثر من 1000 كيلووات سوف تحاسب بـ 120 قرشًا وذلك بدلًا من 97 قرشًا.