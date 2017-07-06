ننشر أحدث قرارات شركة “عمر أفندى” لرفع قيمة المبيعات

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صدر قرار مجلس إدارة شركة عمر أفندى الشهيرة بأن يتم فتح الفروع التجارية المنتشرة في أنحاء الجمهورية أيام الجمعة من كل أسبوع فى خطوة مهمة تسعى من خلالها إدارة الشركة إلى تعظيم قيمة المبيعات والأرباح الخاصة بها بجميع فروعها.

اتخذ هذا القرار الجديد رئيس الشركة اللواء أيمن سالم، في إطار حرصه على تطوير نظام الشركة وتجديدها وتغيير النظام المتبع بها في إطار تأكيده أن القرار الصادر جاء بما يتوافق مع احتياجات السوق في مصر ومتطلبات العملاء بجميع المناطق والمحافظات المصرية.

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من جهة أخرى، أثار قرار السيد رئيس الشركة غضب غضب أغلب العاملين فى الشركة بمختلف فروعها، حيث اعتبره البعض قرار ظالم لهم بينما اعتبرته إدارة الشركة قرار إيجابى لهم، وأن هذا القرار من المتوقع له أن يصب فى مصلحة زيادة نسبة المبيعات الحالية بالشركة، ولكن لم يزيدهم رأي الرئيس إلا اعتراضًا.

جدير بالذكر أنه في حالة تنفيذ هذا القرار سوف يتم فتح أبواب شركة عمر أفندي يوم الجمعة من الساعة ١١ صباحا حتى ١١ مساء أمام العملاء بجميع فروع الشركة بمختلف محافظات مصر.

وتعد شركة عمر أفندي أحد الشركات المصرية التي لها اسم كبير وعريق وسط الشركات المصرية، كما أنها تمتاز بوجود العديد من الفروع الخاصة بها التي تهتم بكل ما يهم الأسرة من متطلبات وأدوات منزلية وأثاث وملابس وغيرها من الأشياء الضرورية في حياتها.