ننشر أحدث تصريحات مصلحة الجمارك بعد زيادة الأسعار بالأسواق

Advertisements

جاء في البيان الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية، فيما يخص أسعار الضرائب المقررة على السلع والمنتجات بوجه عام، إنه لم تحدث أي زيادة على الأسعار، حيث لم يتم فرض أي زيادة فى الضرائب كما لم يتم فرض أي رسوم جمركية مطلقا على الأسعار في هذه الفترة.

أكدت مصلحة الضرائب في بيانها على أن الإعفاءات الضريبية المذكورة هي موجودة من البداية في القائمة المقررة، حيث أنها قد وردت طبقا لقرار السيد وزير المالية والذي يحمل رقم 861 لسنة ، 2005 والذي قد اختص بإصدار اللائحة التنفيذية التي تتبع قانون الإعفاءات الجمركية بشكل عام.

Advertisements

وأكدت مصلحة الجمارك فى البيان الخاص بها أنه ما قد سبق وقامت بنشره أو تم إذاعته من الآونة الأخيرة والخاص القائمة الاسترشادية والتي ضمت في فحواها أسعار السلع الشائعة والتي قد وردت في صحبة راكب لعام 2017، كان الهدف من ورائها هو إعادة التذكير للمواطنين.

كما أضافت المصلحة أنها ترغب في تحقيق العدالة بين عملائها وتوحيد المعاملة بهم حتى يتمكنوا من التعامل معها بكل ثقة حيث تسعى مصلحة الضرائب على الدوام إلى تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح والذي تعمل بها وزارة المالية بشكل دائم وتسير معها مصلحة الجمارك على نفس النهج.

وجاء ملخص بيان مصلحة الضرائب مؤكدًا أنه لا توجد أي زيادات جديدة كما توقع البعض وخاصة في ظل الإرتفاع فى الأسعار التي تغلب على الاسواق المصرية في الفترة الحالية.