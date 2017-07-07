أخبار الطقس اليوم الجمعة 7/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية في البيان الرسمي الصادر بخصوص أخبار الطقس اليوم الجمعة أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على محافظات شمال البلاد ويستمر حتى مدن ومناطق شمال الصعيد، كما يتوقع أن يسود قس حار على محافظات جنوب الصعيد في ساعات النهار ويصبح الطقس لطيف في ساعات الليل، كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة خلال اليوم على شمال البلاد.

وقد أشار الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية على شمال البلاد، كما ورد في بيان الارصاد الجوية أنه يتوقع بالنسبة لحالة البحر المتوسط أن تكون حركة الموج معتدلة ثم تتغير بتغير درجات الحرارة وتصبح مضطربة، كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

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وعن حالة البحر الأحمر المتوقعة اليوم أن تكون مضطربة ثم ترتفع حركة الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما عن حركة الرياح عليه المتوقعة فقد ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 7/7/2017 على محافظات مصر:

القاهرة 24 35

بورسعيد 23 30

الإسكندرية 25 30

مطروح 22 30

دمياط 23 30

بلطيم 24 32

العريش 22 32

نخل 19 34

الإسماعيلية 21 35

السويس 22 36

طابا 21 33

الغردقة 28 36

الطور 25 33

مرسى علم 30 36

شرم الشيخ 28 38

سيوة 23 34

رفح 21 31

كاترين 20 31

سوهاج 24 37

المنيا 22 36

أبوسمبل 27 39

الفيوم 23 36

رأس سدر 23 35

وسط الدلتا 24 35

أسيوط 22 36

الأقصر 26 39

حلايب 30 38

أسوان 26 39

شلاتين 28 40

نويبع 26 35

الوادى الجديد 25 38

قنا 25 38

السلوم 20 31.