الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تضرب محافظات مصر في الأيام القادمة

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شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة موجة شديدة الحرارة ضربت جميع المحافظات، حيث ارتفعت فيها نسبة الرطوبة بشكل كبير مما أثر على درجات الحرارة، وعلى الرغم من بدء إنكسار موجة الطقس الحارة إلا أن الأرصاد الجوية قد أكدت على قرب حلول موجة طقس حار جديدة سوف تضرب أنحاء البلاد في الفترة القادمة.

حالة من عدم استقرار في أحوال الطقس تشهدها محافظات مصر بوجه عام ما بين ارتفاع درجات الحرارة بمعدل كبير للغاية مما يؤثر بالسلب على المواطنين ثم إنخفاض وكسر في الموجة الحارة لتعود حالة الطقس إلى معدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

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أكد السيد الدكتور “أحمد عبد العال”، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات مصر سوف تشهد موجة جديدة حارة ومن المتوقع أن تضرب البلاد في الفترة القادمة، حيث يتوقع أن تكون أقوى من الموجة السابقة بعد أن بدأ الطقس في التحسن بوجه عام على مدار اليومين السابقين.

ومن المتوقع طبقًا لتصريحات الأرصاد الجوية في بيانها الرسمي، أن موجة الطقس الحارة سوف تظهر بداية من يوم غداً السبت الموافق 8 يوليو، كما ورد أنه من المتوقع أن تستمر ايضًا لمدة ثلاثة أيام.

وقد قام الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمناشدة المواطنين بجميع محافظات مصر بأن يقوموا بالإكثار من كلاً من شرب المياه والعصائر، كما نصحتهم بأن يحرصوا على تجنب أشعة الشمس المباشرة، وأكدت على الجميع أن يأخذ حذره ولا يسير تحت أشعة الشمس إلا للضرورة و باستخدام غطاء للرأس، حرصاً على سلامتهم.