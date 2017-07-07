عاجل :استشهاد و اصابة 26 من القوات المسلحة المصرية في جنوب رفح

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قام المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي ، بالاعلان عن أن قوات إنفاذ القانون المتواجدة في شمال سيناء ، استطاعت ان تحبط بنجاح هجوم إرهابي لبعض العناصر التكفيرية ، و كان ذلك على بعض نقاط التمركز الواقعة في جنوب رفح ، ما اسفر عن هذه العملية مقتل ما يزيد عن 40 تكفيريا ، و تم تدمير 6 عربات تابعة لهم.

و الجدير بالذكر ان العقيد تامر الرفاعي قد اضاف في بيان تم اصداره اليوم قائلا ، ان قوات إحدى النقاط الواقعة في نفس المنطقة قد تم تعرضها لانفجار عربات ملغومة ، ما أسفر عنه التعرض ل 26 شخص من أبطال القوات المسلحة، و قد تمت اصابتهم و استشهد بعضا منهم ، و بناء عليه يتم تمشيط المنطقة و مطاردة العناصر الإرهابية الموجودة فيها .

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و يذكر انه قال مضيفا ، ان القوات المسلحة تقوم بنعى شهداء الوطن الصالحيين ، و تدعوا إلى الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته، و يلهم الله أهلهم الصبر و السلوان .