الاردن تدين الهجمات الارهابية التي حدثت في مصر.

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قامت الحكومة الاردنية بالادانة بشدة خلال يوم الجمعة بما وصفته بالهجمات الارهابية الجبانة ، التي أدت الى استشهاد و اصابة حوالي 26 فرد من القوات المسلحة المصرية ، و ذلك خلال هجمات تم استخدام سيارات مفخخة في بعضا منها ،ضد حواجز عدة في شمال شبه جزيرة سيناء ، وخصوصا عند جنوب رفح.

و الجدير بالذكر انه تم التأكيد من قبل محمد المومني ، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية “بأن الأردن تدين و تستنكر بشدة ما قامت به عناصر إرهابية من حيث استهداف رجال الأمن و الجيش المصريين” ، و قام بالتنديد بهذه “الهجمات الارهابية الجبانة”.

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و يذكر انه عبر في بيان له عن وقوف المملكة الاردنية الى جانب مصر الشقيقة من اجل مواجهة الإرهاب ، و رفض الاردن جميع أشكال التطرف و العنف و الإعمال التخريبية التي تقوم باستهداف زعزعة امن مصر و استقرارها”.

و الجدير بالذكر ان المومني قام بحض المجتمع الدولي على ان يقوم تكثيف الجهود لاجل مواجهة قوى الظلام التي تقوم باستباحة الآمنين في كل مكان في المنطقة العربية بل و العالم كله ، و قد نادى باجتثاث الارهاب من جذوره و خاصة بعد النجاحات التي تتحقق حيث تم دحره و هزيمته”.

و الجدير بالذكر ان الجيش المصري كان قد اعلن في بيان له عن استشهاد اصابة 26 فرد من القوات المسلحة المصرية خلال صباح يوم الجمعة في هجمات ، تم استخدام سيارات مفخخة في بعض هذه الهجمات ضد حواجز عدة في شمال شبه جزيرة سيناء.

و تم التاكيد من قبل المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عن ان الجيش قام بقتل اربعين مسلحا ارهابيا، و ذلك خلال المواجهات مع مسلحين متطرفين ، وكان ذلك في المنطقة التي يوجد فيها وكر للفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

و الجدير بالذكر ان شبه جزيرة سيناء تشهد عدد من المعارك الدامية بين قوات المسلحة من جهه و المسلحيين الارهابيين من جهه اخرى.