قوات إنقَاذ القانون تمشط منطقة شمال سيناء لمطاردة العناصر الإرهابية

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قامت القوات المسلحة بالإعلان عن استمرار قوات إنقاذ القانون في تمشيط منطقة شمال سيناء جنوب رفح والتي تعرضت اليوم للهجوم الإرهابي، بحث عن الإرهابيين في تلك المنطقة.

كما وأضافت القوات المسلحة في بيان لها أن هذا الهجوم الإرهابي قد نتج عنه عملية تبادل نيران بين كل من القوات المسلحة والعناصر التكفيرية، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار سقوط عدد 40 من العناصر التكفيرية بالإضافة إلى عشرات المصابين.

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هذا بجانب العربات التي قد دمرت من قبل القوات المسلحة والتي كانت مشاركة في الهجوم الإرهابي، كما و بدأت القوات المسلحة بعدها في تمشيط المنطقة بحثا عن العناصر الإرهابية الباقية بهدف القضاء عليها بعد أن فرت إلى الدروب الصحراوية والمناطق الزراعية إثر هجوم القوات المسلحة عليها.

كما وتمكنت قوات إنقَاذ القانون بالإضافة إلى القوات الجوية من الوقوف في وجه تلك العناصر خلال محاولتها للهجوم على بعض مناطق الارتكاز في المنطقة، وكان هذا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

واستطاعت عناصر الدعم من الاتجاه إلى مناطق الارتكاز الأمنية لمُعاونة عناصر الأمن هناك ، بجانب المشاركة التي قدمتها مجموعة من الطائرات المقاتلة، كل هذا ساهم في القضاء على العناصر الإرهابية وإلحاق الخسائر الفادحة بها.

وعلى الجانب الآخر فقد أدت تلك المواجهة إلى سقوط 26 فرد من القوات المسلحة وكان هذا مع انفجار مجموعة من العربات المفخخة بواسطة هجوم من قبل القوات الإرهابية.