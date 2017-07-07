القوات المسلحة تقضى على أربعون من العناصر التكفيرية فى سيناء وتحبط محاولاتهم الإرهابية

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أعلنت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، عن إحباطها لمحاولة هجوم إرهابي استهدف عدد من نقاط جنوب رفح في سيناء، واستطاعت أن تتمكن من القضاء على عددا من الإرهابيين الذين حاولوا تنفيذ الهجوم وتدمير عدد من عربات الدفع الرباعى التابعة لهم .

جاء ذلك بحسب البيان الذي نشره المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وجاء البيان كالتالى: “نجحت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح”.

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وأكد البيان على أن الهجوم “أسفر عن مقتل أكثر من عدد 40 فرد تكفيري وتدمير عدد 6 عربة وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة”، وأكمل البيان: “وقد نتج استشهاد وإصابة عدد 26 فرد من أبطال القوات المسلحة وجارى تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية”.

وأختتم البيان: “تنعى القوات المسلحة شهداء الوطن الأبرار داعين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان”.

وكانت قد تعرضت قوات إحدى النقاط الأمنية فى جنوب رفح لإنفجار عربات دفع رباعى مفخخة تسببت فى استشهاد وإصابة 26 فرداً من رجال القوات المسلحة وتقوم الان القوات المسلحة بتمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية .

وقدمت القوات المسلحة نعيها لشهداء الوطن الأبرار داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان .

تأتى هذه الأعمال الإرهابية فى الوقت الذى قررت مصر والبحرين والسعودية والإمارات وعدد آخر من الدول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر جراء اتهامه بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية .