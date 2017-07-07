عاجل: ضابط بالأمن الوطني يتعرض للهُجوم أثناء خروجه من الصلاة في محافظة القليوبية

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قامت مجموعة من المصادر الأمنية التابعة لمديرية الأمن في القليوبية وكذلك وزارة الداخلية بالتأكيد خلال مجموعة من التصريحات التي قامت بها على تعرض ضابط أمن إلى الهجوم من قبل عناصر مجهولة الهوية، وكان هذا الهجوم بواسطة إطلاق الرصاص عليه في أحد المناطق التابعة لمحافظة القليوبية وهي منطقة الخانكة وحدث هذا خلال خروجه من المسجد بعد انتهائة من صلاة الجمعة.

وصرح المَصدران واللذان قد رفضا الكشف عن هَويتهما، أن هذا الهجوم الذي قامت به العناصر المجهولة، قد تسبب في إصابة الضابط بشكل خطر، وتم نقله إلى المستشفى إثر هذا الهجوم إلا أنه لم يتم الإعلان عن خبر وفاته إلى الآن، لكنه قد تم التأكيد على أن حالة الضابط التي نقل على إثرها إلى المستشفى كانت حرجة.

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كما وأضافت المصادر خلال التصريحات التي قامت بها، أن قوات الأمن قد تمكنت من التحفظ على فوارغ الطَلقتين وهم من الطراز 9 مللي، حيث عثرت عليهم قوات الأمن في المحيط الذي تمت فيه الواقعة، كما وقامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة جيدا، بجانب التحفظ على مجموعة من الشهود العيان لاستكمال التحقيقات فيما بعد.

هذا بجانب أنه بعد وقوع الحادث على الفور، قام مدير أمن القليوبية “أنور سعيد” بالإنتقال على الفور إلى مكان الواقعة، هذا بجانب مجموعة من القيادات الأمنية وكذلك عناصر تابعة للمباحث الجنائية، وذلك لمتابعة كل ما هو جديد بخصوص الواقعة والكشف عن الملابسات التي تتعلق بتلك الحادثة.