ننشر أخر ما كتب الشهيد العقيد “أحمد صابر المنسي” قائد كتيبة الصاعقة

Advertisements

أسفر الهجوم الإرهابي على الكتيبة 103 صاعقة في مدينة رفح، عن استشهاد قائد الكتيبة بشمال سيناء، العقيد “أحمد صابر المنسي”، صباح اليوم الجمعة، بالإضافة لاستشهاد عدد آخر من جنود الكتيبة.

وكان العقيد “المنسي”، من مواليد محافظة الشرقية عام 1978 والتحق بالكلية الحربية ثم انضم لسلاح الصاعقة المصرية في أواخر التسعينيات، وذلك بعد تخرجه، وشهد له بكونه أحد الضباط المميزين في سلاح الصاعقة، ثم ترأس قيادة الكتيبة 103 صاعقة منذ ما يقرب من عام، وكان قد تم تكريمه في سلاح الصاعقة في شهر رمضان الماضي، نظراً لكفاءته وتميزه في أداء عمله، وانضباطه العسكري المشهود.

Advertisements

وعرف الشهيد “المنسي ” بحبه للشعر و موهبته فى الكتابة، وكان قد نشر عبر حسابه الشخصي عدداً من القصائد والخواطر التي كان ينظمها ،وتداول عدد من أصدقائه ومتابعيه آخر قصيدة كان قد كتبها ونشرها على حسابه احتوت على كلمات كان يرثى بها أحد زملائه، وتحدث فيها عن الموت ونيل شرف الاستشهاد فى سبيل الوطن.

وجاء نص القصيدة الأخير كما يلى :

يا قبورا تنادي أسامينا.. ويا موتا يعرف كيف يصطفينا

سطوة الموت لن تغير لقبنا.. فنحن أحياء للشهادة سائلينا

(ميت) لقب من هو دوننا.. و الشهيد اسم من بالروح يفدينا

مهنتي الشرف والمجد أجنيه.. وحب القلب للقلب يرضينا

قد قضيت في الأمن عدد سنين.. وكم قضينا عن الأرض مدافعينا

وكم قضيت هربا من الموت.. وكم قضينا عن الموت باحثينا

نبحث عن الموت اينما وجد.. وفي الجنة مع إخوة سابقينا

من كان بلا عقيدة فليغادر.. حق عليك وأسأل المقاتلينا

وتتعرض نقاط الارتكاز الأمنى داخل سيناء لاستهداف منذ سنوات، بهدف إحكام قبضة الجماعات الإرهابية ومن ورائها على سيناء، وهو ما تتصدى له الدولة جيشاً وشعباً بكل حزم وقوة .